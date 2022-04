Le nageur algérien Jaouad Syoud (Olympic Nice natation) a une nouvelle fois brillé au championnat de France élite en grand bassin, en améliorant son record national du 200m 4 nages, soit un 4e record national en quatre journées de compétition à Limoges (France). Qualifié pour la finale (A) de la spécialité avec un chrono de (1:58.12), Syoud a amélioré son ancienne marque de quarante dixième (1:58.51). Jeudi, le nageur algérien s'est hissé sur la 2e place du podium de la finale (A) du 200m papillon, s'offrant le record d'Algérie de la spécialité à deux reprises lors de la même journée. Une première fois en série avec un chrono de (1:58.10) et une seconde fois en finale avec un temps de (1:57.88). Le natif de Constantine s'était également distingué lors des deux premières journées de compétition. D'abord sur 50m papillon en battant le record national détenu depuis 18 ans par Salim Iles (00:24.33) avec un temps de (00:24.02) et ensuite sur 200 m papillon avec également un nouveau record national de (1:58.10), améliorant sa propre marque qui était de (1:58.92). Outre Syoud, cinq autres nageurs algériens sont engagés dans les épreuves du championnat de France élite en grand bassin. Il s'agit d'Amel Melih, Lounis Khendriche, Ramzi Chouchar, Nazim Benbara et Achour Telet. Ils ont réalisé des résultats en dents de scie lors de la deuxième journée de compétition. Khendriche avec un chrono de (2:03.51) a pris la 2e place de la finale B du 200m papillon, alors que sa compatriote Amel Melih s'est contentée d'une 17e place sur le 50m dos (00:29.77).