Beaucoup d'espoirs ont été placés par la famille du MC Oran sur l'actuel exercice footballistique après un quart de siècle de disette. Mais l'équipe semble fléchir, ces derniers temps, au mauvais moment alors qu'elle était bien partie pour réaliser le rêve de ses supporters. Multipliant les contre-performances à domicile en championnat de Ligue 1, les Hamraoua ont payé cher leur «impuissance» dans leur jardin préféré du stade Ahmed-Zabana quittant la coupe de la Ligue, devenue leur objectif premier cette saison, dès les quarts de finale. Pourtant, tout plaidait pour que les Oranais passent sans encombre ce tour, vu que le tirage au sort de cette compétition, qualificative à la coupe de la CAF, a été très clément avec eux. Ils ont d'abord bénéficié de l'avantage du terrain, et aussi hérité d'une équipe qui lutte pour son maintien en Ligue 1. D'ailleurs, quelques jours auparavant, les protégés de l'entraîneur Kheireddine Madoui sont allés battre le WA Tlemcen, puisque c'est de cet adversaire qu'il s'agit, sur son terrain même dans le cadre du championnat. Mais les retrouvailles des deux équipes en coupe de la Ligue ont réservé une mauvaise surprise pour les Oranais éliminés cruellement de cette épreuve. Une élimination qui a été difficile à digérer plongeant même le MCO dans la crise. Le coach Madoui s'est empressé de jeter l'éponge en réaction aux critiques dont il fait l'objet de la part de son président, Tayeb Mehiaoui. Certes, le technicien sétifien est vite revenu à de meilleurs sentiments, mais ses capés n'ont pas bien réagi dès le match suivant sur le terrain du RC Relizane, un autre mal classé, dans le cadre de la 25e journée du championnat. Invaincus en 11 matchs dans cette compétition, les «Hamraoua» sont tombés face au voisin relizanais (2-1), alors que jusque-là, ils dominaient de la tête et des épaules les derbies de l'ouest du pays. Cette défaite risque de valoir au MCO sa troisième place au classement, d'autant plus que ses deux poursuivants immédiats, à savoir, le CR Belouizdad et la JS Kabylie, comptent chacun deux matchs en moins. C'est dire que les gars d'El Bahia n'ont désormais plus le droit à l'erreur, pour reprendre les propos de Madoui, qui s'est dit déçu, à l'issue du précédent match de Relizane, du rendement de certains de ses capés alignés en première mi-temps de cette partie au cours de laquelle les locaux ont fait le nécessaire au cours de ce «premier half» en menant par deux buts à zéro. Pour sa part, le président Mehiaoui pointe du doigt, dans des déclarations à la presse, «un environnement malsain et un arbitrage défaillant», tout en gardant espoir de voir les siens, terminer sur le podium, synonyme d'une participation africaine, la saison prochaine.