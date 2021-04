Le WA Mostaganem poursuit sa belle série dans le championnat inter-régions de football en enchaînant, samedi, sa sixième victoire de rang pour le même nombre de matchs. De toutes les poules composant ce championnat, au nombre de 12, seuls les gars de «Mosta» ont réussi cette prouesse, ce qui leur permet de croire davantage en leur bonne étoile. Du coup, le WAM s'adjuge le titre honorifique de champion de la phase aller de sa poule A (Gr. Ouest) avant une journée de la fin de cette première partie de championnat, grâce à sa victoire à domicile face au Nasr Es Senia (4-1). «Nous sommes la seule formation à être sacrée championne de sa poule avant l'heure. Cela prouve, on ne peut mieux, la valeur de notre équipe cette saison», se félicite le président du WAM, Sofiane Benamar. Les protégés de l'entraîneur Salem Laoufi boucleront cette première tranche de championnat, jeudi prochain, en rendant visite au SCM Oran. Un rendez-vous sur lequel ils tablent énormément pour clôturer la phase aller avec une mention complète. Selon le président Benamar, également membre du conseil d'administration du MC Oran (Ligue 1), le WAM «n'a pas encore assuré l'accession, vu qu'il devra poursuivre la phase retour sur la même dynamique et passer par la suite l'examen des matchs barrages». Cela pousse le patron du WAM, qui veut réussir sa deuxième accession de suite avec ce club qu'il a pris en main, il y a près de deux années, à appeler ses joueurs à «garder les pieds sur terre». Détenant un effectif composé d'un amalgame de joueurs d'expérience, à l'image du gardien de but Bouhedda, du meneur de jeu Berramla et de l'attaquant Hichem Cherif, et d'éléments jeunes, le Widad a une chance inouïe d'accéder au deuxième palier dès la fin de l'exercice en cours, estime encore son président. Les statistiques des Rouge et Blanc plaident largement en leur faveur. Outre le fait qu'ils dominent de la tête et des épaules leur championnat, ils possèdent aussi la meilleure attaque (12 buts) et la meilleure défense (3 buts).