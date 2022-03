A-t-il raison de le faire ou non, tout reste à vérifier malgré les premiers signes d'une réussite de sa stratégie. En misant sur les attaquants nouvellement recrutés, le coach tunisien de la JSK veut impulser une nouvelle dynamique à son compartiment offensif resté mou durant la première moitié du Championnat national de ligue 1 Mobilis. Ouatara et Boukhenchouche semblent confirmer la justesse de cette option basée sur la longue expérience de Souayah qui a ainsi pu marquer 3 buts à leur première incorporation sur le terrain face au NAHD. En fait, le déficit en efficacité de l'attaque de la JSK s'est manifesté depuis bien longtemps. Les entraîneurs successifs qui s'y sont heurtés n'ont pas pu résoudre l'équation. Ce qui toutefois n'avait rien à voir avec la compétence mais surtout à l'absence de joueurs ayant le profil d'un finisseur qui puisse mettre en danger les filets de l'adversaire. Des noms se sont succédé depuis le départ des joueurs comme Benaldjia mais ils n'ont jamais réussi à combler le vide laissé. Du temps du président Cherif Mellal, la direction a misé sur les nouveaux talents mais qui n'ont, malgré leur potentiel avéré, pas pu constituer une alternative viable aux départs de ces joueurs clés libérés par le président de l'époque. Ainsi, l'arrivée des attaquants durant le mercato hivernal semble donner du punch à ce compartiment mais remet aussi sur le tapis la question de la présence des jeunes joueurs au sein de l'effectif.

Ces derniers se posent déjà des questions sur leur avenir au sein du club qui leur donnera de moins en moins de chance de démontrer leurs capacités par nécessité de faire de bons résultats. Aussi, il est à prévoir que beaucoup d'entre eux réclament le départ pour tenter leur chance sous d'autres cieux, dans des clubs qui peuvent leur donner la chance de jouer.

C'est en effet cette situation paradoxale à laquelle s'est heurtée l'ancienne direction et qui se posera sans nul doute à l'actuelle qui devra choisir entre donner la chance aux jeunes joueurs ou rechercher des résultats immédiats.

Un échec pour la précédente direction qui a, en définitive, fini par tomber dans ce piège en voulant des résultats immédiats avec des jeunes en manque criard d' expérience. En tout état de cause, il est visible que l'actuelle direction ne veut pas tomber dans ce panneau. Les résultats immédiats nécessitent des joueurs confirmés qu'il faudra aller chercher en mettant la main à la poche.

Enfin, notons que les joueurs recrutés donnent de bons résultats mais qui restent à confirmer dans les prochaines journées. Aller chercher des points pour rester dans le premier carré est l'objectif fixé par Souayah qui trouvera des difficultés à incorporer de jeunes joueurs. Les Canaris auront également à aller retrouver leur place dans les compétitions africaines de la saison prochaine. D'où justement la nécessité de bons résultats.