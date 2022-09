Le président Tebboune félicite les Verts

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a adressé, jeudi, un message de félicitations à la sélection nationale algérienne des moins de 17 ans, suite à sa victoire face à son homologue marocaine aux tirs au but 4-2, (1-1, temps réglementaire), au stade Abdelkrim-Kerroum de Sig (Mascara). «Des cadets, mais des lions sur la pelouse... Merci aux Champions arabes pour votre exploit... Félicitations

à l'Algérie pour la Coupe arabe U17», a twitté le président Tebboune.

Ils l'ont très bien fait! Les joueurs de la sélection algérienne de football des moins de 17 ans, ont bel et bien réussi, jeudi, à entrer dans l'histoire de la Coupe arabe de la catégorie en arrachant le Trophée, face à une très bonne sélection marocaine, sur la pelouse du stade Abdelkrim-Kerroum de Sig (Mascara) qu'ils ont battu aux tirs au but 4-2, (1-1, temps réglementaire). Après la Coupe arabe de la FIFA remportée en décembre dernier par les A', l'Algérie a confirmé sa suprématie sur le plan régional en s'adjugeant le titre de la catégorie cadette. Sur le terrain, les deux sélections ont débuté la partie avec une certaine prudence, mais avec une légère domination des Algériens qui voulaient dissiper tout doute en tentant d'ouvrir la marque afin de jouer plus à l'aise la suite de la rencontre. Mais cette sélection marocaine possède une très bonne ligne défensive qui a bien tenu aux différents rushs de l'équipe algérienne, drivée par Arezki Remmane. Cette première mi-temps a été bien disputée de part et d'autre, sans toutefois qu'aucune des deux formations ne soit arrivée à ouvrir la marque. De retour des vestiaires, les débats sont toujours intenses sur cette «mauvaise» pelouse du stade de Sig où les joueurs des deux sélections n'ont pu développer leur meilleur football. Et on jouait presque l'heure du jeu et précisément à la 51e minute de la partie, voilà que le Marocain Mohamed Archidi (51e), réussit à ouvrir la marque pour son pays. La réaction des Algériens est alors spontanée. Meslem Anatouf et ses compatriotes prennent carrément d'assaut le camp marocain, dans la perspective d'égaliser. La tension monte de plus en plus et les Algériens jouent sur les nerfs pour rattraper ce retard d'un seul but devant une très bonne défense marocaine. Alors qu'on jouait la dernière minute du jeu, Tayeb Chehima hérite d'une balle avant de bien la contrôler, puis ajuster un «maître-tir», à la suite duquel la balle alla mourir dans les filets du gardien de but marocain. Et les Algériens exultent après ce but égalisateur marqué à l'ultime minute de cette partie très disputée. Et dans la séance des tirs au but, les Algériens se sont avérés plus adroits que les Marocains en s'imposant (4-2). La joie et le bonheur des Algériens aussi bien sur le terrain que dans les gradins est indescriptible après ce premier sacre arabe de cette catégorie des moins de 17 ans. À remarquer enfin qu'en termes de statistiques, l'Algérie a clairement réalisé de meilleures performances que son adversaire. La preuve, elle a inscrit 12 buts en cinq matchs et n'en a encaissé que deux (Algérie 1-Tunisie 1, et cette finale Algérie 1-Maroc 1, avant la série des penaltys). Pour sa part, le Maroc a marqué 8 buts et en a encaissé 3. Ces chiffres traduisent on ne peut mieux la solidité de cette équipe algérienne qui a montré qu'elle est bel et bien sur la trace de ses aînés des U23, drivés par Madjid Bougherra qui ont justement remporté ce trophée arabe des moins de 23 ans, il y a quelques mois. Auteur d'un parcours sans faute depuis le début de la compétition organisée par l'Algérie, l'Équipe nationale termine l'épreuve en beauté, en s'adjugeant le trophée de cette 4e édition. Jusque-là, aucune sélection algérienne de cette catégorie d'âge n'a remporté ce trophée par le passé. Le prochain rendez-vous officiel de la sélection algérienne U17, aura lieu en avril 2023, à l'occasion de la phase finale de la coupe d'Afrique des moins de 17 ans qualificative à la Coupe du monde de la même catégorie. L'Algérie possède ainsi une bonne relève, faut-il bien le faire remarquer.

Ils ont dit

Salah Goudjil:

«Félicitations à vous, mes fils héroïques, petits-fils des martyrs et des moudjahidine, et félicitations à l'Algérie à l'occasion de la victoire en Coupe arabe de football. Vous avez fait gloire à l'Algérie à l'occasion du 60e anniversaire de la restauration de la souveraineté nationale. Gloire à la jeunesse algérienne!»

Aïmene Benabderrahmane:

«Félicitations pour nous. Nos jeunes sont Champions arabes. Avec votre esprit collectif, votre détermination solide et vos performances exceptionnelles jusqu'au dernier souffle du match, notre drapeau national se dresse à nouveau dans le ciel arabe. Quelle fierté! En route pour d'autres titres. Vous nous avez rendu fiers, vive l'Algérie!»

Saïd Chanegriha:

«Félicitations, champions. Votre couronnement à la Coupe arabe 2022, avec tout son mérite, est le résultat des préparatifs et du haut esprit héroïque dont vous avez fait preuve tout au long de cette compétition arabe. Félicitations à vous et à notre pays. Ce couronnement en appellera d'autres. vive l'Algérie!»

Abderezak Sebgag:

«Je félicite la sélection algérienne pour cette belle victoire qui a été amplement méritée vu que notre équipe a été héroïque dans cette finale et dans tout le tournoi aussi. Ce trophée est dédié à tout le peuple algérien et les supporters présents ici au stade et qui ont soutenu à fond ces jeunes. Cette Coupe est dédiée aussi au peuple palestinien.»