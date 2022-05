En fin de contrat en juin, l'attaquant Luis Suarez (35 ans, 32 matchs et 11 buts en Liga cette saison) ne va pas continuer son aventure sous les couleurs de l'Atletico Madrid. Et d'après les informations du média El Chiringuito, l'international uruguayen souhaite réaliser son retour au FC Barcelone cet été! L'ancien joueur du club catalan a même déjà contacté les Blaugrana pour proposer ses services. À la recherche de renforts offensifs, le président Joan Laporta et l'entraîneur Xavi ont pour l'instant demandé à Suarez de patienter. Sans surprise, l'actuel 2e de la Liga dispose de quelques doutes sur son niveau actuel et le considère seulement comme une solution de secours dans l'hypothèse d'un échec sur les autres pistes suivies. Mais la porte n'est donc pas totalement fermée pour le natif de Salto, prêt à baisser son salaire pour revenir.