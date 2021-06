La fin de l'histoire entre Nabil Bentaleb et Schalke 04 n'est décidément pas sereine. L'international algérien, qui avait indiqué se sentir comme «le mouton noir» du club et s'en prenant durement à sa direction, a suscité de nombreuses polémiques en Allemagne. Ainsi, son ancien entraîneur Huub Stevens a tenu à lui répondre: «De tels propos en disent plus sur lui en tant que personne que sur Schalke. J'ai eu quelques confrontations avec lui, puis j'ai dû aider à décider de sa suspension. Ses paroles me montrent maintenant que cette décision était la bonne.» L'entraîneur néerlandais a ensuite poursuivi en enfonçant le clou: «Nabil nous a tous déçus. Beaucoup disent qu'il est de très mauvais caractère mais je ne dirai pas ça. À nouveau, la façon dont il s'exprime maintenant démontre bien pourquoi il n'a pas réussi à Schalke.»