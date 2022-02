Il est reparti chez lui, il y a plusieurs années, mais les amoureux de la JSK, se souviennent encore de lui et ils lui rendent hommage régulièrement. Il faut dire que lui aussi est resté très attaché non seulement au club, mais également aux supporters, à la région et ses traditions et à l'Algérie.

Stefan Zyvotko, ancien coach du temps de la Jumbo-JET reste encore l'un des coachs les plus estimés des supporters de la JSK. Son décès, jeudi dernier, a d'ailleurs ému toute la région qui n'a pas manqué de lui rendre un vibrant hommage sur les réseaux sociaux. Un hommage qui lui a été aussi rendu par les joueurs qui ont observé une minute de silence à l'entame de la rencontre face au MCA.

Stefan Zyvotko est polonais de nationalité, mais est resté depuis son passage à Tizi Ouzou attaché à la région qu'il a d'ailleurs visitée, plusieurs fois, après son départ. Il faut dire que les supporters sont eux aussi restés très attachés à la personne et surtout reconnaissant pour son apport au club. Avec Zywotko, la Jumbo-JET a raflé des titres nationaux et continentaux. Il est derrière une véritable légende. Il ne faut non plus pas oublier que son travail professionnel exceptionnel a été permis par la direction de l'époque qui a misé sur la stabilité de l'effectif et de la barre technique. Pendant la présence de Zyvotko, la JSK a également été le principal réservoir de l'Équipe nationale algérienne qui a été, durant quelques moments, composé, en grande majorité, de joueurs de la JSK.

Voilà ce qu'on publiait, hier, dans une page des supporters de la JSK sur ce grand homme, très attachant. «À son arrivée, il trouva Mohamed Moussaoui, secrétaire général de la JSK, et un autre dirigeant du club. C'est là qu'il apprit qu'il allait travailler à la JSK qui venait de remporter le doublé coupe-championnat. Durant un mois, il fut hébergé à l'hôtel du stade du 5-Juillet à Alger car, à l'époque, le stade du 1er-Novembre de Tizi Ouzou était en rénovation et la JSK se préparait et jouait à Alger. Les premiers jours furent difficiles, il se contentait d'observer le travail, car il était handicapé par le fait qu'il ne connaissait, ni le kabyle, ni l'arabe, ni le français. Durant plusieurs semaines, il se présentait aux entraînements avec un dictionnaire polonais-français. Pour formuler une observation, il feuilletait le document pour trouver les mots adéquats.

C'est ainsi, qu'il assimila avec le temps les expressions les plus importantes et les plus usitées. Il faut dire qu'il s'est trouvé un très bon professeur de français: le chauffeur qu'on lui avait affecté. «Il s'appelait Nasser et, chaque matin, il m'apprenait quelques mots.». Stefan Zyvotko est né le 9 janvier 1920 à Lwow (ville polonaise qui devint ukrainienne sous l'URSS sous le nom de Lviv). Il fut l'un des entraîneurs historiques du football algérien, avec la JSK qu'il drivera durant une bonne quinzaine de saisons. Pendant ces 14 ans et 6 mois, plus précisément entre 1977 et décembre 1991, le coach polonais remporta avec le club en tant qu'entraîneur ou coentraîneur quelque 11 titres: 7 titres de champion d'Algérie, une coupe d'Algérie, deux Ligues des Champions de la CAF, et la supercoupe de la CAF.