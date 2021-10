Depuis le rachat par un fonds d'investissement saoudien, Newcastle engendre de très nombreuses rumeurs, notamment par rapport à une enveloppe XXL pour le prochain mercato d'hiver en janvier. Et les annonces de la nouvelle directrice des Magpies, Amanda Staveley, ne vont pas calmer les attentes autour de l'actuel 19e de Premier League. «Nous allons investir, lourdement, évidemment. Mais nous devons le faire dans les limites des règles de la Premier League. Nous devrons nous en tenir aux règles du fair-play financier. Nous allons investir autant que nous le pouvons, je pense que tout le monde le sait. Mais nous n'investirons pas seulement dans les footballeurs. L'investissement sera dans tous les domaines. C'est seulement lorsque vous avez une vue d'ensemble que vous pouvez faire travailler les gens. Vous ne pouvez pas avoir les meilleurs joueurs du monde avec un vestiaire terrible et aucune ressource médicale. Nous voulons nous assurer que nous investissons à tous les niveaux. Nous devons regarder les chiffres et il y a des règles, comme nous l'avons dit, nous devons nous assurer que les revenus rentrent, la Premier League a des règles sur la façon dont nous investissons», a tout de même rappelé Staveley pour The Chronicle.