Souyad Badreddine, le défenseur de la JS Kabylie, blessé au genou, jeudi dernier, lors de la défaite face à la JS Saoura (2-0) pour le compte de la 28e journée de Ligue 1, sera disponible pour la finale de la coupe de la Confédération de football, prévue, samedi prochain, à Cotonou (Benin), a indiqué le club algérien. Le médecin en chef du club, Ahmed Djadjoua, a fait savoir que Souyad souffre «d'une légère entorse et que le joueur sera prêt pour la finale de la coupe de la CAF». Concernant, l'attaquant Zakaria Boulahia également blessé lors de la rencontre face à la JS Saoura, le médecin du club a précisé que le staff médical «fera tout pour remettre au plus vite le joueur sur pied, même si ses chances de prendre part à la finale restent improbables». Par ailleurs, la Confédération africaine de football a annoncé que cette finale débutera à 20h00 (locales et algériennes). La CAF a désigné l'arbitre sud-africain, Victor Miguel de Freitas Gomes pour diriger cette finale. Il sera assisté de Zakhele Thusi (Afrique du Sud) et Souru Phatsoane (Lesotho). Quant à l'arbitre Janny Sikazwe (Zambie), il sera chargé de la VAR. Victor Miguel de Freitas, âgé de 38 ans, est un arbitre sud-africain d'origine portugaise. En 2011, il a été certifié arbitre international. Il a officié des matchs dans de grandes compétitions africaines. Il a ainsi dirigé plusieurs matchs en Ligue des Champions africaine, en coupe de la Confédération, en coupes d'Afrique des nations Guinée-équatoriale-2015 et Egypte-2019, en coupe d'Afrique des nations U-17 Gabon-2017 et en Coupe du monde U-17 de la FIFA Brésil-2019. Au total, Miguel de Freitas a officié presque 250 matchs de haut niveau. La JSK a validé, dimanche dernier, son billet pour sa première finale continentale depuis 2002, en battant les Camerounais de Coton Sport (3-0) à Alger. Au match aller, les Canaris se sont également imposés 2-1 à Yaoundé. Le Raja Casablanca s'est qualifié lui face aux Egyptiens du FC Pyramids (aller: 0-0, retour: 0-0, aux TAB: 5-4). R. S