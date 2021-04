N'étaient présents que les vrais et chauds amateurs de basket-ball en voie d'agonie et encore! Heureusement pour notre pays et le basket, de très nombreux fans soutiennent encore et toujours cette discipline, qui a encore un peu de souffle pour reprendre. À 11h, tout était en place. Les travaux pouvaient débuter dans une ambiance bon enfant malgré la lourdeur constatée dans l'immense salle de l'ISTS (OCO Mohamed-Boudiaf). Cependant, on sentait que cette lourdeur, n'était pas le seul fait du jeûne, mais bien plus que cela! La méfiance était de mise côté du candidat Abdallah Moula, qui aurait eu, la veille, une promesse de pas moins de 42 voix! Mais le jour du scrutin, Moula avait senti l'entourloupe. Bref! Revenons aux opérations! Le bureau qui allait superviser les élections, fut formé dans une discipline sans reproche. Des 5 candidats retenus au début, trois se retirèrent à la dernière minute. Ne restaient que deux: Abdallah Moula, le favori et Rabah Bourifi! Les opérations se déroulèrent comme prévu. Les affres de Ramadhan aidant, le calme régnait et la centaine d'assistants se détendait au fur et à mesure que l'on s'approchait du dépouillement. À 11h30, on passa au comptage des voix à qui il fallut 3 minutes! L'ouverture des enveloppes dura un peu plus de temps. Et pour cause, le brouhaha qui envahit la salle couvrait le travail de fourmi des jeunes qui s'occupaient de l'opération. Il faudrait aussi dénoncer certains qui ont baissé le masque, par pure habitude! A 11h40, on est devant le tableau de comptage. Là, un silence de mosquée, un vendredi-midi, s'installa! Le suspense commença. Après un court coude-à-coude, Bouarifi prendra le large et le décompte final sera: 25 voix pour Moula 37 voix pour Bouarifi qui est ainsi le président de la FABB pour le présent mandat! Puis on arriva au scrutin des membres du BF! Là aussi, des surprises attendaient les gars de l'équipe de Moula lequel était visiblement déçu par ses «amis»! Avec sa taille de grand basketteur, il donnait l'impression d'être dégoûté par le basket, les amis, les promesses non tenues et tout le tralala qui s'ensuit! De l'autre côté, Bouarifi, venu dans un costard de vainqueur avant l'heure, festoyait d'emblée l'évènement! Il passera d'une chaîne TV à une autre avec une facilité qui contrastait avec le refus poli et courtois du vaincu. D'ailleurs, le vainqueur l'a laissé entendre en déclarant nettement que «les électeurs ont des positions contradictoires: une fois, ils promettent à Zaïd, une autre à Ameur! C'est comme ça, c'est une tradition, on n'y peut rien! L'essentiel pour nous, c'est de nous mettre au travail, au ser-vice du seul basket, malgré tous les aléas dus à la crise sanitaire!» Si nous prenions seulement les nuits agitées, malgré les restrictions imposées par la Covid-19 de Ramadhan 1442, nous considérerions que le mois sacré y était pour beaucoup. Pas si sûr, mais les tardives et bruyantes veillées ont dû, certainement, jouer dans la balance. Ce qui est important à souligner, c'est le fait que les gens intéressés par la balle au panier, étaient là! Il y avait les trois catégories de fans. Heureusement pour l'avenir du basket, beaucoup de jeunes étaient dans le périmètre de l'ISTS. Cette AG a lieu dans un climat très spécial, car le monde sportif vit dans toute la planète, des moments très difficiles! L'inquiétude se lisait sur les visages ce samedi, tant le pessimisme avait gagné tous les sportifs, de toutes les disciplines! Même le sympathique Billel Faïd, ne cachait pas son appréhension de sortir K.-O. de cette réunion. «Il a peur de demain: annonce un proche qui ne veut pas s'exciter avant la fin des travaux: Billel a surtout besoin d'un patron expérimenté dans le domaine de la gestion, soutenu, il est vrai par des membres du bureau, mais aussi par les autorités du pays!» Il semblerait aussi que trop d'entraves s'érigent en travers de l'E.N. Qui est même incapable de participer aux tournois internationaux, par la faute de cette maudite pandémie! Nos jeunes basketteurs, vivent, depuis un bon bout de temps, des moments d'envie, de stress, de privation, de regrets et d'émotions qui n'ont pas leur raison d'être. Ils envient d'abord les voisins qui animent leur championnat malgré la traversée de l'«ouragan»-pandémie qui fait au passage des ravages au sein de leur société. C'est dire l'importance que doit accorder le futur bureau de la FABB. Il devra concentrer ses efforts sur la lutte contre les flémards qui empêchent les légitimes ambitions nationales et internationales de nos jeunes. Une des priorités du nouveau bureau sera de revoir à la baisse le nombre de clubs évoluant en première division, selon un ancien membre du Bureau fédéral qui n'a plus la vive flamme et l'envie de ses 20 ans! «Il faudra, exclusivement, pour les prochains patrons de la balle au panier, entamer une sérieuse réflexion approfondie pour ce qui est du sauvetage de cette importante discipline, sous le couvert d'une saine jeunesse qui ne veut absolument pas vivre le noir et, nous écrirons sans crainte d'être contredit, un sombre et douloureux cauchemar d'autres sportifs abandonnés par les pouvoirs publics, source de rassemblement de basket laissé pour compte, tout comme le reste des autres disciplines, et, ce, depuis fort longtemps, depuis que le roi ‘'foot'' avait tout raflé!» Estime, avant les élections, un grand amoureux fou du basket-ball, fou à telle enseigne qu'il donnerait son salaire intégral pour le basket! «J'adore le sport en général, le basket en particulier, autant que je hais le foot qui n'a rien laissé au basket, malheureusement déchiqueté depuis bien longtemps. C'est pourquoi je demanderai instamment au nouveau boss de la discipline de se remettre au boulot de rattraper l'énorme retard en vue de replacer le basket dans la cour des grands!», crache-t-il, en s'épongeant le front qui perlait, le temps que l'humidité qui baigne le complexe, s'estompe, comme elle s'était déposée ce matin du samedi, le 11e jour de Ramadhan 1442. Le fait est qu'en ce mois de jeûne et de méditation, il est vivement recommandé aux élus de se rapprocher du ministère de la Jeunesse et des Sports, ramasser le fric dont a besoin le basket, se mettre au boulot et... Fissa! Rien que pour les «beaux yeux» de notre basket, osez, osez et osez!