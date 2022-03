Au Cameroun, la sélection nationale, 3e de la dernière coupe d'Afrique des nations organisée sur son territoire, a essuyé de sévères critiques. D'ailleurs, la Fédération camerounaise de football (Fecafoot) a eu beaucoup de problèmes, avant, durant et surtout après cette CAN. À la fin du tournoi continental, les Camerounais ont été divisés entre ceux voulant que le Portugais, Toni Conceiçao, coach des Lions indomptables, continue sa mission et ceux qui veulent un changement avec l'installation d'un technicien local. Et ce n'est pas tout, la division a concerné même le lieu de la double confrontation face à l'Algérie, comptant pour les matchs de barrage du Mondial-2022. Certains veulent que la rencontre se tiennent à Douala, là où, selon eux, l'Algérie a gardé un très mauvais souvenir en se faisant éliminer au premier tour de la CAN. Par contre, d'autres veulent disputer cette rencontre à Yaoundé, là, où les Camerounais avaient l'habitude de jouer leurs matchs. Finalement, c'est à Douala que le match sera disputé, au stade Japoma. Par ailleurs, et à propos du sélectionneur du Cameroun, c'est finalement l'ex-défenseur vedette des Rigobert Song qui a été nommé lundi nouveau sélectionneur, succédant au Portugais Toni Conceiçao. Cette décision a été prise par le ministre des Sports. «Sur très hautes instructions de Monsieur le président de la République, le sélectionneur de l'équipe nationale fanion de football masculin, Antonio Conceiçao, est remplacé par Rigobert Song», a déclaré Narcisse Mouelle Kombi. Le communiqué du ministère camerounais ajoute que «la Fédération camerounaise de football (Fecafoot) est invitée à prendre les dispositions nécessaires pour une mise en oeuvre rapide et harmonieuse de ces très hautes directives, afin de permettre aux Lions indomptables d'affronter, dans les meilleures conditions possibles, les importantes échéances sportives futures». «Les échéances à venir pour notre équipe nationale nécessitent de nouvelles orientations et un souffle nouveau», a indiqué de son côté le président de la Fecafoot, la star Samuel Eto'o, dans un communiqué. Rigobert Song, ancien défenseur de la sélection camerounaise, victime d'un AVC en 2016, a fait ses premières armes de technicien sur le banc de la sélection A' camerounaise, qu'il a dirigée au championnat d'Afrique des nations 2018, avant de diriger la sélection camerounaise Espoirs. Aujourd'hui âgé de 45 ans, Song hérite d'une sélection camerounaise ambitieuse et talentueuse, qui a échoué aux tirs au but contre l'Égypte en demi-finale de «sa» CAN. Son premier défi sera de tenter de qualifier le Cameroun pour la Coupe du monde au Qatar (21 novembre-18 décembre), à condition d'éliminer l'Algérie fin mars lors des matchs de barrage de la zone Afrique.