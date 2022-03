Le sélectionneur manager du Cameroun, Rigobert Song, s’est entretenu mardi avec ses poulains au sujet de la double confrontation contre l’Algérie. Le successeur d’Antonio Conceiçao a tenu son premier discours devant les joueurs qui étaient déjà au complet dans la tanière. Il a été question pour lui d’indiquer les règles sous son magistère. « Il n’y a pas trop de protocoles ici. Nous sommes des free boys. Nous pouvons mieux nous entendre et être très free », a-t-il affirmé. L’ancien capitaine des Lions indomptables a également rappelé l’objectif de ce rassemblement. « Le temps est très court et nous avons un objectif à atteindre, la qualification directe pour la Coupe du monde. Il faudrait que vous le sachiez, ça ne va pas être facile. C’est vous qui alliez rendre ça plus facile ou plus difficile parce que vous êtes sur le terrain et nous, nous sommes à l’extérieur. Le staff et moi, nous sommes juste là pour vous accompagner et vous donner quelques ingrédients afin que vous puissiez vraiment être à la hauteur », a-t-il souligné.