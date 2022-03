Rigobert Song, fraîchement désigné au poste de sélectionneur du Cameroun en remplacement du Portugais Toni Conceiçao, limogé, a effectué une tournée européenne, pour rencontrer les autres membres de son staff technique, mais aussi et surtout afin de s'entretenir avec des joueurs susceptibles de renforcer sa sélection.

Cela intervient à quelques encablures de la double confrontation face à l'Algérie, comptant pour les matchs de barrage du Mondial-2022 au Qatar, les 25 et 29 du mois en cours. Parmi les joueurs consultés, on citera le défenseur de Liverpool, Joël Matip. Or, et comme attendu, ce dernier a catégoriquement refusé de revenir en sélection, déclinant la proposition faite par Song, selon les informations du site Actu Cameroun.

On se rappelle bien qu'à la veille de la CAN-2021, qui s'est déroulée au Cameroun, Matip avait aussi refusé de rejoindre la sélection. Et c'était d'ailleurs le coach de Liverpool, Jürgen Klopp, qui a annoncé que Matip ne considère pas un retour chez les Lions comme une priorité. Ainsi, Klopp avait mis fin aux spéculations sur un probable retour de Matip. Après l'élection de Samuel Eto'o à la tête de la Fédération camerounaise (Fecafoot), plusieurs rumeurs, en provenance de la presse locale évoquaient un possible retour en sélection de Matip, pour la CAN. Mais cette rumeur a très vite été éteinte par Klopp. Celui-ci a bien clarifié la situation en déclarant: «Il ne l'envisage pas (de revenir avec sa sélection nationale, ndlr). Je lui ai parlé et il a dit non.

Ce ne sont que des nouvelles dans le monde entier sans rien derrière.». Il est utile de rappeler que Matip n'a plus joué pour le Cameroun depuis 2015, mais l'élection de Samuel Eto'o, à la présidence de la Fecafoot avait conduit à des informations, selon lesquelles le défenseur pourrait être persuadé de sortir de l'exil international. Et pour mettre une fois pour toutes un terme à la situation, Song s'est déplacé en compagnie du patron de la Fédération camerounaise (Fécafoot) en Allemagne où ils ont eu des discussions avec les parents de Matip. Ainsi, le défenseur central des Reds (30 ans) a été touché par ses parents et la délégation camerounaise, qui ont demandé son retour dans la tanière. Mais le joueur, né en Allemagne, a campé sur sa décision initiale de ne plus retourner en équipe nationale, lui qui compte 27 sélections entre 2010 et 2015. Song, considéré comme une légende au Cameroun, aura la lourde mission de qualifier sa sélection pour le Mondial pour sa première expérience à la tête d'une sélection A.

La première manche face à l'Algérie se jouera le vendredi 25 mars au stade Japoma à Douala (18h), alors que le match retour aura lieu le mardi 29 mars au stade Mustapha-Tchaker de Blida (20h30).

Song (137 sélections), qui a participé à 4 Coupes du monde comme joueur, sera secondé par le Français Sébastien Migné, ancien sélectionneur du Kenya lors de la coupe d'Afrique des nations CAN-2019 en Égypte.

La Fécafoot a décidé de limoger Toni Conceiçao malgré la 3e place décrochée à la dernière coupe d'Afrique des nations CAN-2021 (reportée à 2022) au Cameroun.