Le nouveau sélectionneur de l'équipe camerounaise de football, Rigobert Song, s'est envolé pour un court séjour en Europe, afin notamment de tenter de convaincre certains éléments d'intégrer les rangs des Lions indomptables, en vue de la double confrontation face à l'Algérie, les 25 et 29 mars, comptant pour les matchs de barrage du Mondial-2022 au Qatar. L'ancien capitaine du Cameroun (45 ans), désigné au poste de sélectionneur, lundi dernier, en remplacement du Portugais, Toni Conceiçao, va rencontrer les autres membres de son staff technique et aussi profiter pour s'entretenir avec quelques internationaux, précise la même source. Dans l'optique de la double confrontation face à l'Algérie, Song veut renforcer son équipe. Dans son viseur: attirer plusieurs jeunes pépites d'origine camerounaise évoluant dans les plus grands championnats européens, mais également réconcilier l'expérimenté défenseur de Liverpool (Premier league anglaise), Joël Matip avec la tanière, 8 ans après avoir claqué la porte des Lions. C'est dans cette optique que Song et le président de la Fédération camerounaise (Fécafoot) Samuel Eto'o seraient arrivés mercredi en Allemagne pour entamer des pourparlers avec les parents de Joël Matip, dans l'optique d'un retour espéré du défenseur central des Reds. Song, considéré comme une légende au Cameroun, dirigera ainsi les Lions indomptables lors des matchs de barrage du Mondial 2022, face à l'Algérie. La première manche se jouera le vendredi 25 mars au stade Japoma à Douala (18h), alors que le match retour aura lieu le mardi 29 mars au stade Tchaker de Blida (20h30). Song (137 sélections), qui a participé à 4 Coupes du monde comme joueur, sera secondé par le Français Sébastien Migné, ancien sélectionneur du Kenya lors de la coupe d'Afrique des nations CAN-2019 en Égypte.