La direction de la JS Kabylie a annoncé, hier, la signature d'un contrat de partenariat avec le groupe Sonelgaz. «La JSK a le plaisir d'annoncer la signature d'une convention de partenariat avec le Groupe Sonelgaz. Cette convention qui entre dans le cadre du soutien au mouvement sportif porte sur une mesure d'accompagnement à la JSK, unique représentant algérien en lice en compétition continentale», a écrit le club de la Kabylie dans un communiqué. Et d'ajouter que cette initiative du P-DG du groupe Sonelgaz, Chaher Boulakhras, «se veut un encouragement, un soutien et une reconnaissance au club le plus titré du pays qui se trouve aux portes de la finale de la coupe de la CAF». Par ailleurs, la Confédération africaine de football avait autorisé la présence de 10000 supporters lors des demi-finales de la coupe de la CAF. Cependant, cela reste tributaire de l'aval des autorités locales de chaque pays. Mais pour la JSK, et l'occasion de la réception des Camerounais de Coton Sport, samedi prochain au stade du 5-Juillet d'Alger, la rencontre aura lieu devant des gradins vides. En effet, les autorités algériennes, et en raison de la crise sanitaire, ont refusé la présence des supporters.