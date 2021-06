Le président-directeur général (P-DG) du Groupe Sonatrach, Toufik Hakkar a annoncé, mardi, la poursuite par la compagnie pétrolière du soutien au MCA (le Mouloudia Club d'Alger), section football et toutes les filiales relevant du Mouloudia. S'exprimant lors d'un point de presse qu'il a animé en marge de la présentation des bilans d'activité de la Sonatrach, Toufik Hakkar a indiqué que la politique de la compagnie « tient à ce que les fonds aillent au service du sport et des sportifs», dans le cadre des aides financières et «non à d'autres fins». «Nous poursuivrons le soutien au MCA, filiale parmi d'autres filiales de Sonatrach, et nous encouragerons ses dirigeants pour que le Mouloudia atteigne le rang des grands clubs mondiaux dans les systèmes de gestion et soit l'exemple pour le reste des équipes algériennes dans le domaine de la gestion type, ce à quoi nous aspirons, en vue de sortir de la gestion anarchique, dans le contexte de la rationalisation des dépenses», a indiqué le même responsable. «Sonatrach est propriétaire d'une société sportive, à savoir le MCA et nous avons certaines filiales, dont la société de forage qui détient d'autres filiales qui participent aussi aux compétitions, et de ce fait, nous continuerons de financer ces équipes et tenterons de les développer davantage», a-t-il ajouté. Le nouveau président du conseil d'administration de la société sportive SPA «El Amid», Ammar Brahmia avait annoncé, mercredi passé, l'existence d' «un projet sportif» qui s'étale sur 4 ans et qui sera soumis aux membres de l'Assemblée générale et aux propriétaires du club en septembre prochain et dont l'objectif est de redorer le blason de ce club. «Notre intervention dans ces sociétés sportives touche uniquement l'aspect de gestion car elles sont des sociétés économiques, à l'instar du reste des sociétés et des succursales relevant de Sonatrach. L'on demandera des comptes à ces sociétés sur les investissements, les dépenses et les résultats, d'autant plus qu'elles sont appelées à réaliser des bénéfices», a précisé le P-DG de la compagnie pétrolière. Et de poursuivre: «À ce jour, nous ne leur exigeons pas de réaliser des bénéfices, mais nous leur demandons, plutôt, dans le cadre d'une feuille de route, mise au point par les nouveaux responsables du Doyen, d'améliorer la gestion de la société, à l'instar des grands clubs de par le monde». S'agissant de l'aspect technique, Toufik Hakkar a indiqué que «nous ne nous interférons pas dans les affaires du club sportif, cela ne nous regarde pas car relevant des prérogatives des techniciens. Le choix de l'entraîneur et le recrutement des jours ne concernent que le club sportif du Mouloudia». Enfin, le P-DG de Sonatrach est revenu sur l'envahissement, février dernier, par un groupe de supporters du siège de la compagnie pétrolière, disant «nous sommes convaincus qu'il s'agissait d'une manipulation à des fins non sportives», exhortant les supporters à faire preuve de fair-play.