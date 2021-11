Le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, aurait contrarié une multitude de joueurs des Red Devils à cause de sa réticence à faire tourner l'équipe de manière plus fréquente. Lorsqu'il était sous pression, ces dernières semaines, le Norvégien a eu tendance à s'en tenir à un noyau de joueurs réduit et en qui il avait confiance, malgré des performances collectives en dents de scie. Ces joueurs n'ont cependant pas su renverser la vapeur et l'équipe se situe toujours dans une situation inquiétante, avec déjà plusieurs défaites à son compteur en Premier League. Des éléments comme Cristiano Ronaldo ont plutôt donné raison à OGS dans son entêtement à aligner toujours les mêmes, avec des buts décisifs inscrits par le Portugais, contre l'Atalanta et Tottenham, mais le bilan global est insuffisant. Et c'est pourquoi de nombreux joueurs placardisés ont fait le choix de se rebeller. Avec seulement 16 minutes jouées en Premier League, Donny Van De Beek figure en tête des éléments frustrés. Il a été conforté dans son sentiment qu'il est victime d'injustice lorsqu'il a reçu le soutien d'Old Trafford, à l'occasion de sa dernière entrée en jeu contre Manchester City. Selon le site ESPN, Anthony Martial, Jesse Lingard, Dean Henderson, Eric Bailly, Diogo Dalot, Juan Mata et Alex Telles sont aussi tous mécontents de leur temps de jeu. Une colère nourrit également par le fait que Solskjaer leur avait «promis» de les solliciter régulièrement avant le début de la saison en cours avant de se raviser. Tout ce beau monde aurait donc pris l'initiative de contacter la direction pour lui soumettre ces doléances et demander à ce que Solskjaer change son management. Ce dernier a tout intérêt de rester à l'écoute de son groupe sous peine de se retrouver isolé encore plus.