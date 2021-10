À l'occasion de la 7e journée de Premier League, Manchester United a été tenu en échec à Old Trafford par Everton (1-1). Pour cette rencontre, Ole Gunnar Solskjaer avait procédé à une rotation dans son onze de départ. Ainsi, Cristiano Ronaldo ou encore Paul Pogba ont démarré la rencontre sur le banc. Interrogé sur ses choix à l'issue de la rencontre, le manager norvégien des Red Devils n'a absolument pas regretté d'avoir laissé souffler CR7 et le milieu français. «Non. Vous prenez des décisions tout au long d'une longue, longue saison. Vous devez gérer la charge de travail des joueurs et la décision pour moi était la bonne. Anthony Martial a bien joué, a marqué un joli but. Edinson avait besoin de minutes et aurait pu marquer un but. Nous devons prendre ces décisions à ce moment-là», a ainsi commenté Solskjaer.