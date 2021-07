Après six saisons passées au FC Sochaux, Sofiane Daham s'engage avec la Berrichonne de Châteauroux relégué en National 1 (3e division française) à l'issue de la saison écoulée. En fin de contrat avec les Lionceaux, le natif de Saïda s'est engagé avec Châteauroux pour une durée de 2 ans, plus une année en option. Formé au FCSM, Sofiane Daham aura ainsi joué 100 matchs toutes compétitions confondues avec les Sochaliens pour sept buts inscrits et quatre passes décisives délivrées. Lui qui n'avait connu que les terrains de Ligue 2 BKT avec le Sochaux, le milieu convoqué à plusieurs reprises en sélection lors des qualifications au Mondial 2018, jouera cette saison en troisième division française avec la Berrichonne.