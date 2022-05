Restera ou ne restera pas? Telle est la question qui taraude les supporters du Sporting CP, dès que le nom d'Islam Slimani est évoqué. L'international algérien, en conflit ouvert avec son entraîneur, se serait rendu en début de semaine à Paris en vue de discuter de son avenir en club avec son agent à la suite des dissensions existantes avec Ruben Amorim. Une situation qui éloigne l'Algérien des terrains depuis plusieurs semaines avec une dernière apparition effectuée sous le maillot du Sporting le 12 avril dernier lors de la défaite dans le derby face au Benfica (0-2). Une situation créant de l'incertitude pour le meilleur buteur des Verts qui souhaiterait continuer sa carrière dans un championnat européen majeur, notamment pour continuer à se montrer compétitif en sélection. Alors qu'on disait Slimani prêt à l'issue de ce rendez-vous à continuer son bail avec le club qui l'a révélé en Europe, un rebondissement de taille pourrait faire échouer cette éventualité. Selon les dernières informations d'A Bola, Slimani pourrait demander à la direction du Sporting la rupture de son contrat à l'issue de la saison contrairement à ce qu'avait un autre quotidien sportif du pays, Record, l'annonçant prêt à aller au bout de son contrat s'étalant jusqu'en juin 2023. Malgré la volonté du joueur de continuer à disputer des matchs au plus haut niveau en Europe, A Bola annonce que les prétentions salariales de l'attaquant, qui fêtera le mois prochain ses 34 ans, freineraient les potentiels clubs du Vieux-Continent intéressés par ses services. Une condition qui pourrait pousser Slimani à se diriger l'été prochain vers le Golfe où plusieurs clubs de la région pourrait sauter le pas d'un joueur toujours courtisé dans la région, y compris lors de ses périodes sportives plus compliquées ces dernières années. Enfin, la même source indique que Slimani se laisse un temps de réflexion pour prioriser les propositions de clubs européens avant de songer à faire un choix de carrière qu'il a toujours tenu à éloigner pour mettre le sportif au top de ses priorités de carrière. Il ne reste plus qu'à attendre les prochaines semaines pour déterminer si l'ancien attaquant de Leicester osera franchir le rubicon sans toutefois n'exclure un hypothétique retournement de situation en faveur d'un apaisement au Sporting. Le feuilleton Slimani n'est pas près de s'arrêter!