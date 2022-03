Ce qui fait un total de trois buts pour le goléador algérien pour le moment.

En effet, l'attaquant international algérien, Islam Slimani, a inscrit deux buts décisifs offrant ainsi une très belle victoire à son équipe Sporting Lisbonne face à Arouca (2-0), samedi soir pour le compte de la 25e journée de la Liga Portugal de football.

En baisse de régime ces dernières saisons en club, le Fennec compte ainsi bien se relancer dans un club qu'il avait quitté pour Leicester (35 millions d'euros) à l'été 2016.

Titularisé par son coach samedi soir, sur le front de l'attaque face à Arouca, Slimani a ouvert le score en deuxième période sur une belle tête, marquant à l'occasion son deuxième but en championnat.

Mais, très en verve et encouragé par cette première réalisaiton, l'international algérien réussit, quelques minutes plus tard, à aggraver la marque, suite à un superbe travail collectif, ponctué d'un centre côté

gauche pour Slimani qui n'aura plus qu'à utiliser son sens du but et son expérience pour conclure cette action d'un but qui conforte la victoire du Sporting à domicile.

Une victoire qui met la pression sur son rival Porto qui se déplaçait, hier, au moment où on mettait sous presse à Paços de Ferreira pour creuser de nouveau l'écart avec les coéquipiers d'un Slimani de nouveau en confiance.

C'est de bon augure pour les Verts qui s'apprêtent à jouer les barrages à la fin du mois face au Cameroun. R.S.