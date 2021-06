L'entraîneur de l'USM Bel Abbès, Sid Ahmed Slimani, a déclaré, mardi, qu'il misait sur une mention complète lors des trois prochains matchs pour permettre à son équipe de s'extirper de la zone rouge du classement de la Ligue 1 de football. «La victoire est impérative lors des trois prochains matchs pour quitter la zone des relégables. Je suis persuadé que mon équipe ne mérite pas la place qu'elle occupe actuellement au classement au vu du potentiel énorme dont elle dispose aussi bien sur le plan individuel que collectif», a-t-il dit dans une déclaration à la cellule de communication de son club. Les protégés de Sid Ahmed Slimani, qui est le quatrième entraîneur à driver la formation de la Mekerra, occupent la 18e place au classement avec 21 points. Ils sont du coup les premiers potentiels relégables, tout en accusant un retard de cinq unités sur le premier club non relégable, à savoir le RC Relizane. L'USMBA a enregistré un réveil relatif lors des précédentes journées, plus précisément depuis l'arrivée de Slimani, qui a déjà sauvé la même équipe de la descente, il y a deux saisons. Mais elle est revenue à la case départ après sa défaite lors de la précédente journée sur le terrain du NC Magra (1-0). Cette défaite est restée en travers de la gorge de l'ex-coach du SKAF Khemis Meliana, d'autant que le but inscrit par les locaux est intervenu dans les dernières minutes de la partie, a-t-il déploré, appelant ses poulains à «ne pas baisser les bras». Il a, en outre, souhaité davantage de soutien «financier et moral» de la part des autorités locales, tout en saluant «les efforts consentis par le président du club, Abdelghani El Hennani depuis son retour aux affaires de l'USMBA». La formation de l'Ouest du pays a traversé plusieurs turbulences cette saison, ce qui lui a valu sa position actuelle au classement. Plusieurs grèves ont été enclenchées par les joueurs pour réclamer la régularisation de leur situation financière.

Des conflits ont marqué aussi le quotidien de l'équipe entre le président du club El Hennani et le directeur général Abbès Morsli, avant que ce dernier ne rende le tablier, il y a quelques semaines, rappelle-t-on.