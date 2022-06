Samedi soir, Islam Slimani s'est montré plutôt discret sur la pelouse d'Alger face à l'Ouganda. Si son coup de tête sur la barre a ensuite permis à Mandi d'ouvrir le score, l'attaquant algérien a fourni une prestation plutôt terne. En revanche, après la rencontre, Slimani s'est particulièrement illustré. Après avoir dressé son bilan du match, le buteur algérien a tenu des mots forts, concernant Riyad Mahrez, dont l'absence pour ce rassemblement international suscite une polémique depuis quelques jours: «Je voudrais lancer un appel concernant Ryad Mahrez. C'est un grand joueur, qui évolue dans un grand club. Pourtant, il n'a jamais dit non à l'Équipe nationale. Bien au contraire, il a toujours répondu à l'appel, même lorsqu'il s'agissait d'aller guerroyer en Afrique. Donc, un peu de respect pour ce grand monsieur, qui ne mérite pas tout cet acharnement gratuit.» Appelé à analyser la rencontre face à l'Ouganda, le meilleur buteur algérien dira: «Ce fut un match difficile, surtout qu'il intervient en fin de saison, à un moment où les joueurs sont complètement épuisés. Malgré cela, je considère que nous avons eu un bon rendement dans l'ensemble, et surtout, que nous avons réussi le plus important, en remportant la victoire.» Et d'ajouter: «Nous avons des joueurs expérimentés, qui savent répondre présent au moment opportun. Personnellement, malgré mes 33 ans, je me sens toujours capable d'apporter un plus à l'Équipe nationale. L'âge n'est finalement qu'un chiffre, comme en témoignent certains quadragénaires, qui continuent à évoluer au plus haut niveau, et dans les plus grands Championnats du monde. En tout cas, personnellement, je ne songe par encore à arrêter. J'ai déjà passé dix ans en Équipe nationale et sans exagérer, je pense pouvoir y prolonger ma carrière jusqu'à quinze ans.» Enfin, Slimani a tenu à féliciter son ancienne équipe, le CR Belouizdad, après avoir été sacrée championne d'Algérie: «On est champion d'Algérie pour la troisième fois consécutive. C'est historique. Le CRB est un grand club et ses résultats ne sont que logiques.»