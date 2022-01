Le nom d'Islam Slimani a circulé, ces dernières heures, du côté de Portugal. La presse locale a fait état d'un come-back imminent du meilleur buteur de la sélection algérienne du côté de l'Estadio José Alvalade. Il y a bien eu des contacts en ce sens, mais le transfert a peu de chances d'aboutir. Selon une information du site Foot Mercato, Slimani n'a pas été séduit par la proposition qui lui a été faite par le Sporting. De fait, il les a éconduits, alors qu'il avait déclaré par le passé que ce club restera toujours dans son coeur. Même s'il n'y joue pas toujours comme titulaire, le buteur historique de l'Équipe nationale algérienne se sent bien dans son club actuel de Lyon. Il n'a rien contre le fait de terminer la saison chez les Gones. Ça serait même sa priorité. Cette saison, le natif de Aïn Benian a participé à 16 matchs avec l'OL, mais seulement 9 dans la peau d'un titulaire. Il a inscrit 4 buts et offert une passe décisive. Lors de son passage en terre lusitanienne, Slimani s'était beaucoup illustré. En 111 rencontres, il avait trouvé le chemin des filets adverses à 57 reprises. Parti pour disputer la CAN (9 janvier-6 février), Slimani a quitté le Cameroun plus tôt qu'il ne l'avait espéré, après l'élimination précoce des Algériens, pourtant annoncés comme les favoris de la compétition. Il est, donc, rentré à Lyon et était présent jeudi à l'entraînement. Il faut dire que c'est un autre cas qui inquiète au plus haut point le sélectionneur national, Djamel Belmadi, puisque cela intervient à l'approche des matchs de barrage du Mondial-2022, face au Cameroun. le driver national veut avoir, à cette occasion, tous les atouts en sa faveur, et Slimani en fait partie. Ce cas vient s'ajouter à celui de Youcef Belaïli, qui se trouve toujours sans club depuis la résiliation de son contrat avec le Qatar SC. A quelques heures de la clôture du mercato, Lyon n'a pour l'instant cédé aucun de ses joueurs. Toutefois, le départ de Bruno Guimaraes vers Newcastle, n'est qu'une question de temps. À moins d'un improbable revirement de situation, le Brésilien va rejoindre les Magpies.

M. B./ R. S.