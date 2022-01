Le WA Tlemcen était dans une situation inédite à l'occasion de la réception de la JS Kabylie, hier, dans le cadre de la 14e journée du championnat de la Ligue 1 de football puisqu'il a évolué sans aucun entraîneur sur le banc de touche. Cette situation est dictée par la non-qualification de son nouveau coach, Sid Ahmed Slimani, qui vient de succéder à Meziane Ighil, mais qui n'a pas encore purgé sa suspension écopée au cours de son précédent passage à l'USM Bel Abbès (Ligue 2) et qui prendra fin le 26 de ce mois. L'arrivée de Slimani, qui a déjà entraîné et présidé le WAT, coïncide avec la fin de mission de l'ex-coach adjoint, Lyes Boudjakdji, et aussi la suspension pour un match de l'entraîneur des gardiens de but, Hichem Mezaïr, qui avait dirigé l'équipe du banc de touche lors de la précédente rencontre sur le terrain du HB Chelghoum Laïd. Le WAT, lanterne rouge de la Ligue 1, est plus que jamais menacé de relégation avant quatre journées de la fin de la phase aller. Cette équipe reste sur 11 matchs sans le moindre succès. Après 13 journées, les Zianides pointent à la 18e et dernière place avec seulement 6 unités, d'une victoire, 3 nuls et 9 défaites, dont la dernière en date le week-end passé sur le terrain du HBCL (3-1), un concurrent direct dans la course au maintien. Ayant dirigé le WAT en 7 matchs, Meziane Ighil s'est contenté de 3 points sur 21 possibles, tous les 3 obtenus de 3 matchs nuls dont un réalisé à domicile. Sous la conduite de l'ancien sélectionneur et directeur technique national, l'équipe a perdu à quatre reprises, dont deux à domicile contre la JS Saoura et l'USM Alger. Le successeur d'Ighil est le 3e technicien à défiler à la barre technique de la formation de l'ouest du pays qui avait commencé la saison avec Kamel Bouhellal sur le banc, rappelle-t-on.