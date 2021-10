Après son doublé réalisé, vendredi soir, face au Niger, Islam Slimani est devenu le meilleur buteur de l'histoire de l'Equipe nationale de football, une grande performance qui le propulse un peu plus dans la légende du football algérien. En contribuant de par son doublé à la large victoire des Fennecs face au Niger (6-1), le natif d'Aïn Benian a dépassé Abdelhafid Tasfaout pour s'installer, seul, sur le trône du meilleur buteur de l'histoire des Verts avec 38 buts en 77 sélections.

Une belle histoire qui commence à Aïn Benian. Du WB Aïn Benian au sommet des buteurs de la sélection nationale, Slimani est en train d'écrire l'une des plus belles histoires du football algérien. Lancé chez les Verts en 2012 par Vahid Halilhodzic, l'ex-attaquant du CR Belouizdad s'est rapidement imposé sur le front de l'attaque algérienne. Ses premières sélections en Equipe nationale ont d'ailleurs joué un grand rôle dans son départ vers l'autre rive de la Méditerranée, lui qui était de plus en plus suivi par des écuries européennes, suite à ses belles performances avec les Fennecs. Une fois arrivé au Sporting Lisbonne, Slimani va passer un cap dans sa carrière qui se traduira, également, dans ses statistiques en sélection où il se mettra à affoler les compteurs. Au cours de sa carrière européenne, il continuera à tout donner à son Equipe nationale, elle qui lui aura permis en 1er lieu d'avoir la visibilité nécessaire pour pouvoir évoluer en Europe et grandir en tant que joueur.

Une sorte de relation donnant-donnant entre le joueur et sa sélection nationale, avec des hauts et des bas, durant toutes ces années, qui semble atteindre son apothéose, depuis hier soir, après qu'il en est devenu le meilleur buteur de l'histoire de l'EN. Parmi les 38 buts inscrits par Islam Slimani avec les Verts, beaucoup ont été importants, mais il y en a un qui sort, clairement, du lot: son but face à la Russie lors du Mondial au Brésil. Ce 26 juin 2014, Slimani permettra à l'Algérie, suite à une tête rageuse, de se qualifier pour le 2e tour de la Coupe du monde, une première dans l'histoire de l'Equipe nationale. Une réalisation qui le fera, définitivement, entrer dans la légende du football algérien. «Un rêve pour moi d'être le meilleur buteur de la sélection». S'exprimant lors de la conférence de presse d'après match, Slimani a laissé paraître sa fierté suite à cet exploit: «C'est un rêve pour moi d'être le meilleur buteur de la sélection. Quand je revois ma carrière et ma jeunesse, c'est un rêve. C'est une fierté pour moi, mes parents et ma famille. Il faut croire en ses rêves pour les réaliser.» L'actuel attaquant de l'O Lyon (France) a également profité de l'occasion pour remercier les différents joueurs et entraîneurs qui l'ont accompagné et qui continuent de l'accompagner dans sa carrière internationale.

«Etre le meilleur buteur d'un grand pays comme l'Algérie c'est une fierté. Je remercie les joueurs et les coachs qui m'ont aidé à réaliser cette performance», a dit Slimani. Combatif, altruiste, constant et imperméable aux critiques, parfois injustifiées, qu'il a eu à subir au cours de son parcours chez les Fennecs, Slimani, qui a toujours montré et prouvé son attachement à la sélection nationale, peut être fier de ce record historique qui le propulse davantage parmi les étoiles du football algérien.