Dans l'affiche de la journée en France, l'entraîneur de l'OL, Rudi Garcia, a décidé de faire confiance dans son attaquant algérien, Islam Slimani, qui a été titularisé en attaque. L'ancien du CRB a répondu sur la belle confiance de son coach durant cette première période, puisqu'après avoir raté une occasion en or pour ouvrir la marque, Slimani a réussi à faire trembler les filets juste derrière et fusiller le portier Maignan d'un joli tir qui n'a laissé aucune chance pour le gardien international français. Quelques minutes après, Lyon obtient un coup franc, Dubois frappe vers Slimani mais c'est Fonte le défenseur portugais qui met le ballon dans ses propres filets. En deuxième période l'OL n'a pas eu beaucoup d'occasions, contrairement, à la première et Slimani n'a pas été très en vue, ce qui a obligé son entraîneur à le faire changer. La rencontre de ce soir a connu aussi le retour en compétition de Benlamri, ce dernier a eu sa part de responsabilité sur le troisième but de Lille, l'ancien de la JSK n'a pas gagné son duel aérien face au Turc Yazici qui a pu servir son compatriote Yilmaz qui a scellé la victoire des Dogues (3-2).