Le dernier stage de la sélection nationale des U18, tenu du 25 au 29 avril dernier, au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa a été jugé «positif» par le staff technique, qui a beaucoup apprécié le comportement des joueurs sur et en dehors des terrains. «Nous avons axé notre préparation sur un travail spécifique, le glissement des milieux de terrains et le jeu en profondeur vers les attaquants, ce qui est une suite de la préparation du précédent stage consacré à l'animation offensive à partir du gardien de but. Nous avons appliqué cela en confrontation amicale et ça a bien fonctionné», a déclaré Mourad Slatni, le sélectionneur national. À quelques semaines du début des Jeux méditerranéens Oran-2022, le staff technique national regrette le manque de matchs amicaux qui auraient pu servir de baromètres à la préparation. «Dans notre plan d'action, nous avions programmé entre 15 et 20 matchs internationaux. In fine, nous n'avons eu droit qu'à un seul match amical en Espagne, ce qui est insuffisant pour une sélection qui prépare une compétition internationale», déplore le sélectionneur. Il est vrai aussi qu'avec la pandémie de Covid-19, il était difficile de ramener ou d'envoyer une sélection à l'étranger, ce qui a sensiblement réduit les échanges entre pays. Néanmoins, Mourad Slatni tente de rattraper le retard lors des prochains regroupements de la sélection U18. La sélection nationale doit également s'habituer à composer avec un effectif de 18 joueurs. «Nous devons présenter une liste de 18 joueurs, y compris les gardiens de but comme le stipule le règlement des JM. C'est aussi à cause de cela qu'on a ciblé des joueurs polyvalents lors des précédents stages effectués», précise encore Slatni. La sélection nationale U18 entre dans une période cruciale de sa préparation pour la 19e édition des Jeux méditerranéens du 25 juin au 5 juillet 2022 à Oran où elle devra mettre les bouchées doubles pour être fin prête. D'autres stages sont prévus d'ici là comme l'annonce le responsable technique des Verts: «Nous préparons un stage à l'étranger du 24 mai au 8 juin 2022 avec des confrontations amicales au programme, ce sera l'avant- dernier stage avant la compétition qui s'effectuera avec l'ensemble du groupe concerné par les Jeux. À partir du 12 juin, l'équipe mettra le cap sur les JM d'Oran.»