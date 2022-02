Le sélectionneur national des moins de 18 ans, Mourad Slatni a convoqué 27 joueurs, pour un stage bloqué, qui a débuté, hier, et qui s'étalera jusqu'au 3 mars prochain, au Centre technique de Sidi-Moussa (Alger). Un regroupement qui s'inscrit dans le cadre de la préparation des importantes échéances internationales à venir, dont les Jeux méditerranéens de 2022, prévus cet été à Oran (Ouest). Le Paradou AC, le CR Belouizdad, l'USM Alger et l'Entente de Sétif comptent parmi les clubs les mieux représentés dans ce groupe, car disposant de bons joueurs au niveau des jeunes catégories, comme en témoignent leurs résultats en championnat. Après le stage de Sidi Moussa, la sélection nationale des U18 se rendra en Espagne, pour prendre part à un tournoi amical, qui s'inscrit également dans le cadre de sa préparation en prévision des JM d'Oran (25 juin - 5 juillet). «Outre l'Algérie et l'Espagne (Pays hôte), trois autres pays ont déjà confirmé leur participation à ce tournoi», a indiqué à l'APS Taoufik Korichi, le directeur technique national (DTN) par intérim, et directeur de la formation. Le choix de la catégorie U18 pour représenter l'Algérie aux JM-2022 s'inscrit dans la stratégie de la DTN, en prévision des échéances à moyen terme (2025). Une période pendant laquelle cette sélection sera appelée à disputer plusieurs compétitions, notamment les Jeux islamiques 2022 en Turquie et les Jeux arabes de la Jeunesse, prévus en Égypte, également en 2022.

Le dernier stage des U18 à l'étranger remonte à octobre 2021, en France. Les coéquipiers d'Adem Dougui (Queens Park Rangers/ Écosse), avaient essuyé deux lourdes défaites face à l'équipe de France sur le même score (6-0).