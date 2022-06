Bien décidé à recruter Milan Skriniar (27 ans, 48 matchs et 4 buts toutes compétitions cette saison) pour renforcer sa défense, la saison prochaine, le Paris Saint-Germain continue de négocier avec l'Inter Milan, qui a refusé sa dernière offre de 60 millions d'euros. Selon le journaliste spécialiste des transferts, Fabrizio Romano, le PSG va revenir à la charge et prépare une nouvelle proposition estimée à 60 millions d'euros plus des bonus, dont le montant n'est pas précisé. Pour rappel, les Nerazzurri réclament entre 70 et 80 millions d'euros pour céder l'international slovaque, dont le contrat se termine en juin 2023.