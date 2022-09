Les matchs MCA-ASO, MCO-USMA, PAC-USMK, ESS-CSC, HBCL-JSK et JSS-CRB, comptant pour la 6e journée du championnat professionnel de Ligue1, programmés initialement, le vendredi 30 septembre et le samedi 1er octobre 2022, ont été décalés au dimanche 2 octobre, a indiqué mercredi la Ligue de football professionnel (LFP). Cette décision a été prise suite à la publication de la liste des joueurs sélectionnés en Équipe nationale des locaux pour les deux matchs amicaux, le premier le vendredi 23 septembre 2022 au stade chahid Hamlaoui de Constantine et le deuxième match qui sera disputé la veille des rencontres de la 6e journée le jeudi 29 septembre au stade Miloud Hadefi d'Oran et aussi afin de préserver l'intégrité physique des joueurs, précise la LFP dans un communiqué publié sur son site officiel. Pour rappel, la cinquième journée de Ligue 1 qui sera amputée de deux matchs: CRB-MCA et USMA-Paradou AC, se déroulera le samedi 24 septembre.