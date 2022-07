Les joueurs de la JS Kabylie s'envolent pour Tunis le 29 de ce mois de juillet en cours. Ils s'en vont faire un stage d'intersaison en attendant le dénouement des problèmes financiers que la direction s'attelle à régler dans les meilleurs délais. En fait, le stage se déroulera dans la capitale tunisienne jusqu'au 9 du mois d'août. Un long séjour pour éviter de cumuler sur les joueurs les effets du report du début de la saison ainsi que l'impact de la crise qui dure toujours entre la nouvelle direction et l'ancienne conduite par Cherif Mellal. Cette guerre de déclarations qui se joint aux difficultés financières risque de nuire au moral des troupes à la rentrée. Aussi, ce stage en Tunisie permettra au nouveau coach, Riga, de travailler sur un plan d'action à court, à moyen et à long terme. Selon des sources proches de la barre technique, le technicien belge compte en effet mettre au point une stratégie pour atteindre les objectifs que lui a assignés la direction du club lors des négociations de son contrat. Ce dernier, pour rappel, devra mener le club au titre de championnat outre l'objectif d'aller le plus loin dans la Champions League africaine. Une compétition internationale qui semble s'éloigner au fil des jours. Des jours qui passent sans apporter des nouvelles sur la question des dettes détenues par le club au niveau de la CNRL et les dettes envers le joueur éthiopien Mujib Kassim Hamza, auquel elle doit plusieurs mensualités. En fait, le technicien belge devra évoluer cette saison avec un effectif à deux vitesses. Les joueurs recrutés récemment constitueront l'ossature d'un groupe qui devra être très percutant alors qu'un autre groupe sera, lui, constitué de jeunes du cru, mais qui devront jouer pour acquérir de l'expérience. Ce sont ces jeunes talents que Riga devra former pour les années à venir, selon les recommandations de la nouvelle direction. Cette stratégie à deux vitesses permettra ainsi, selon la direction, de diminuer l'impact financier des recrutements de joueurs qui n'apportent parfois pas de résultats malgré les sommes faramineuses dépensées. Toutefois, il convient de noter que les préparations vont également nécessiter un travail énorme sur le plan mental pour aider les joueurs à se concentrer sur les préparatifs d'une compétition incertaine. Préparer une compétition à laquelle la participation n'est pas assurée est une tâche très difficile sur le plan psychologique. Sur ce plan, Riga devra user de tout son talent pour convaincre ses poulains. Sa tâche ne sera facilitée que par une issue heureuse de la dette. D'ailleurs, les supporters s'impatientent de connaître l'évolution de la situation et réclament de la direction une bonne communication sur la question. Ils s'estiment en droit d'être informés sur les affaires de leur équipe.