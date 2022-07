Jusqu'à hier, la JSK ne semblait pas avoir payé sa dette envers la CTRL. Le report des délais n'a vraisemblablement pas aidé le club à se sortir de cette situation inextricable. Actuellement, le risque d'une exclusion de la Champions League est plus que jamais envisagé. Pis encore, les soucis financiers ne semblent guère tendre vers le dénouement, car le club le plus titré d'Algérie se voit encore sommé par la FIFA de payer sa dette envers le joueur éthiopien, Mujib Kassim Hamza. La JSK doit, selon le courrier de l'instance internationale du football régler les salaires de plusieurs mensualités à ce joueur qui n'a pas beaucoup joué, mais qui a beaucoup coûté. Ainsi, avant même que la première dette de 8,4 milliards ne soit assainie, une autre vient s'ajouter au passif de la trésorerie du club que Yarichène doit régler. Une nécessité absolue si les dirigeants du club veulent éviter l'élimination de la coupe de la Ligue des Champions d'Afrique avant de l'avoir entamée. En effet, l'intervention du ministre de la Jeunesse et des Sports et du nouveau président de la Fédération algérienne de football (FAF) a permis à la direction du club kabyle de bénéficier d'un report de délai. Ce qui devait lui permettre de trouver des financements pour régler sa dette. Mais, jusqu'à hier, aucune bonne nouvelle n'est venue mettre fin à l'inquiétude des supporters. Pis encore, parallèlement à cette situation financière très critique, la guerre via médias interposés, entre l'ancien président Cherif Mellal et l'actuel responsable Yazid Yarichène ne fait que s'intensifier.

L'échange d'accusations semble se poursuivre voire même s'intensifier au détriment, à l'évidence, de l'image du club. Malgré une précédente condamnation par le tribunal, Cherif Mellal continue d'accuser Iarichène d'avoir mené la JSK à la dérive. Il l'accuse même d'être incapable de gérer le club et promet de le destituer à l'ouverture du capital du club. Pour sa part, Yarichène estime que son prédécesseur est responsable de cette situation dans laquelle se trouve le club qui risque, pour la première fois de son histoire, de se voir interdit de participation à une compétition africaine aussi prestigieuse. Cette éventualité donne des sueurs froides à un grand nombre de fans qui ne supporteraient pas une issue pareille pour leur équipe. Une élimination pour défaillance financière décrédibiliserait inéluctablement et irréversiblement la direction actuelle et surtout les sponsors qui hésitent jusqu'à présent à mettre la main à la poche pour sortir la JSK de cette situation qui n'honore pas la balle ronde algérienne de manière générale.

Toutefois, même si les chances d'une élimination sont plus que jamais grandes, il n'en demeure pas moins que les supporters gardent encore un espoir de voir la nouvelle direction trouver les fonds nécessaires pour régler les deux dettes si à l'évidence et au vu de l'évolution des choses, une troisième dette ne se faisait pas réclamer.