Diego Simeone pourrait signer une prolongation au sortir de la saison. Selon les informations d'ESPN, la direction de l'Atletico Madrid aurait l'intention de faire prolonger l'Argentin jusqu'en 2024, alors que le contrat du coach se termine dans un an. Séduit par sa capacité à gérer l'effectif, et par ses performances cette saison, le board des Colchoneros veut continuer à faire confiance à l'Argentin de 51 ans, qui est arrivé au club en 2011 en conférence de presse, le coach s'est exprimé sur cette fin de saison:

«C'est une longue saison où chaque équipe a connu des hauts et des bas. Nous sommes à la fin de la saison et deux équipes se battent encore pour le titre en Liga, trois équipes se battent pour ne pas être reléguées et trois équipes se battent pour la Ligue Europa. La Liga est comme ça. Match après match, vous devez tout donner en espérant le meilleur à la fin.»