Nouveau rebondissement dans la maison du handball national! La Fédération internationale (IHF) a annulé les dernières assemblées générales extraordinaire et élective de la Fédération algérienne de handball (Fahb), en raison, entre autres, d'un problème lié à l'amendement des statuts. D'aucuns savent que le président de la Fédération algérienne de handball (FAHB), Habib Labane, a été suspendu à titre conservatoire, par le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) le 27 septembre 2021 avant qu'un directoire, présidé par l'ancien international Abdelkrim Bendjemil, n'assume la gestion provisoire jusqu'à l'élection d'un nouveau président et d'un nouveau bureau fédéral. L'IHF a donc décidé l'organisation des deux assemblées générales extraordinaire et élective en conformité avec les nouveaux statuts. Au niveau de la Fédération algérienne, le 12 octobre s'est tenue l'AGEx consacrée à la lecture et l'adoption des nouveaux statuts mis en conformité avec «les dispositions du décret exécutif 14-330 du 21 octobre 2014, fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des Fédérations sportives nationales ainsi que les statuts de la Fédération internationale de handball (IHF) et de la Confédération africaine de handball (CAHB)». Lors de cette opération de vote, 73 membres sur les 144 qui composent l'AG/FAHB y ont pris part. Mais, il se trouve que seulement 25 membres ont voté «oui» alors qu'un membre a réservé une fin de non-recevoir au moment où on note l'abstention de pas moins de 47 autres membres. Ceci d'une part, d'autre part, la Fédération internationale de la discipline s'attendait à recevoir d'abord le PV confirmant l'adoption des nouveaux statuts, puis, la communication du nouveau vainqueur de ces élections. Mais c'est le contraire qui a été fait par la FAHB. De plus, l'IHF a reproché aux organisateurs de l'AG extraordinaire de la FAHB de ne pas avoir mentionné dans les convocations adressées aux membres de l'assemblée la date de l'AG élective. Ce qui constitue une entorse à la réglementation. Et c'est ainsi qu'une fois de plus, les membres de l'assemblée générale de la FAHB se doivent de réorganiser les assemblées générales extraordinaire et élective, en conformité avec les nouveaux statuts. Cette situation, montre, si besoin est, la catastrophique situation que vit la Fédération algérienne de handball depuis 2021. Donc pour le moment, il se trouve donc que l'IHF exige que les élections se déroulent sur la base des nouveaux statuts, qui n'ont pas été approuvés lors de l'AGEX tenue le 12 octobre. «Je tiens à préciser que l'instance internationale n'a à aucun moment remis en cause les élections», a répondu la présidente de la FAHB, Karima Taleb. «L'IHF a saisi le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) pour l'informer de sa décision d'annuler l'AG extraordinaire, ce qui implique automatiquement l'annulation de la dernière assemblée élective au cours de laquelle j'ai été élue. Il y aura certainement la mise en place d'un nouveau processus électoral, tout sera mis au clair d'ici à la semaine prochaine», a déclaré Karima Taleb. Face à cette situation, Karima Taleb s'est dit prête à présenter de nouveau sa candidature, et confirmer son mérite d'être élue à la tête de la FAHB. «Je reste sereine. Cette annulation ne peut en aucun cas remettre en cause ma dernière élection. Je suis prête à me présenter de nouveau, et je suis sûre que je serai élue encore une fois», a-t-elle conclu. Le bricolage continue donc alors que les Équipes nationales masculines et féminines doivent disputer très prochainement des tournois importants, à savoir la CAN et les mondiaux. Mais l'instabilité de cette fédération fait que ce sport, jadis fierté national, soit pris en otage. Le seul perdant reste la petite balle...