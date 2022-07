Auteur d'une bonne première saison sur le banc de Brest, Der Zakarian réalise également une bonne préparation cet été avec 3 victoires et 1 défaite lors des 4 derniers matchs amicaux. Le coach arménien a vu son équipe être quelque peu remaniée avec notamment l'arrivée de Pierre Lees Melou et de Mathias Pereira Lage. Avec le départ sans surprise de Satriano, le club a décidé de miser sur le jeune Anglais Karamoko Dembélé (19 ans) pour le poste de numéro 9. Pour autant, son faible temps de jeu au Celtic et son jeune âge ne permettent pas au coach d'être en pleine confiance, il veut donc l'aider en recrutant un second attaquant plus expérimenté en la personne d'Islam Slimani. Bien connu en France pour avoir réalisé une excellente saison 2019/2020 avec l'AS Monaco (9 buts et 8 passes décisives) et pour avoir porté les couleurs de l'OL entre août 2020 et décembre 2021, l'international algérien de 34 ans ne rentrerait plus dans les plans du coach du Sporting pour la saison prochaine. Il devrait être libre de tout contrat et un retour en Ligue 1 est envisagé, mais il y a beaucoup de concurrence! En effet, des clubs exotiques, du Qatar et 3 clubs de Ligue 1 souhaitent le recruter. Youssef Belaïli pourrait jouer un grand rôle dans ce dossier pour convaincre son ami de le rejoindre! Sous contrat jusqu'en juin 2023 avec le Sporting, les relations entre l'attaquant et l'entraîneur Ruben Amorim devraient pousser le Fennec vers la sortie après n'avoir pris part qu'à 9 rencontres de championnat où il a tout de même inscrit 4 buts et offert 1 passe décisive. Slimani n'a pas été convoqué pour les 4 dernières journées, une triste fin d'histoire entre lui et le club qui l'a vu briller de 2013 à 2016 avec notamment une saison 2015/2016 à 27 buts et 6 passes décisives. Il veut, ainsi, se relancer de la meilleure des manières, sachant qu'il fait partie des éléments sur lesquels mise l'entraîneur de l'Équipe nationale algérienne, Djamel Belmadi, lors des prochaines échéances qui attendent les siens.

R. S.