Victime d’un choc violent, il y a deux semaines sur le terrain du stade d’Arzew lors du match de régionale 1 entre le MJ Arzew et le CRB Bouguirat, Sid-Ahmed Bendani est décédé à l’hôpital d’Oran. Le joueur, qui était retombé sur la tête, a subi un traumatisme crânien ayant provoqué une hémorragie cérébrale. Après 14 jours dans le coma, Sid-Ahmed Bendani a rendu l’âme, ce vendredi. C’est le second drame dans les stades de l’ouest algérien cette saison après le décès, suite à un choc violent également, il y a un peu plus de 2 mois du joueur du MC Saïda, Sofiane Loukar.