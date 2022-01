La sélection algérienne de football est fin prête pour son second match de la CAN-2021 face à la Guinée équatoriale, ce soir à partir de 20h, au stade de Japoma, à Douala. Une rencontre durant laquelle la victoire est impérative pour les Verts, avant leur dernier match de cette poule «E», contre la coriace sélection de la Côte d'Ivoire. Aucun Algérien n'envisage et ne nourrit même pas l'ombre d'un doute sur le fait que les joueurs du sélectionneur Djamel Belmadi ne se qualifieront pas en 8es de finale.

Il est vrai que le nul enregistré lors du 1er match face à la courageuse sélection sierra-léonaise (0-0) a bien déçu les fans des Verts, mais joueurs et staffs ne jurent que par la victoire dans cette seconde sortie pour s'assurer une des places qualificatives au prochain tour, avant d'aborder la rencontre contre la Côte d'Ivoire qui reste sur une courte victoire, face à cette même Guinée équatoriale (1-0). Les Verts ont préparé cette rencontre au lendemain de la sortie contre la Sierra Leone. Et si, au début de cette CAN, le staff technique algérien a enregistré plusieurs absences pour diverses raisons, aujourd'hui, il aura tous les joueurs à sa disposition et, donc, bel et bien l'embarras du choix pour aligner un Onze capable de faire la différence dès la 1ère mi-temps. Seulement, il y a lieu de noter que comme toutes les autres sélections, la Guinée équatoriale voudrait bien battre les champions d'Afrique en titre.

Pour Belmadi, «nous devons rester sur notre dynamique des bons résultats pour pouvoir conserver notre titre africain», ne cesse-t-il de répéter. Belmadi ne parle que de victoires depuis qu'il a pris en main les Verts. Mais il devrait bien avoir réglé le problème numéro un de son équipe, à savoir la ligne défensive. Celle-ci n'inspire vraiment pas trop confiance et les joueurs se doivent de multiplier les efforts et surtout se battre comme ils l'ont si bien fait en 2019 en Egypte, pour gagner match après match.

«Le dernier faux pas contre la Sierra Leone est déjà oublié», insiste le coach des Verts, et place à la Guinée équatoriale. Et à ce propos, justement, l'entraîneur adjoint de cette sélection, Casto Nopo a relevé que «le match nul de l'Algérie contre la Sierra Leone nous a bien surpris». «Si les Sierra-Léonais ont réussi à accrocher les Algériens, pourquoi pas nous aussi!», a-t-il déclaré avec un certain optimisme. Il est utile de rappeler, au passage, que Nopo a remplacé le coach principal de la Guinée équatoriale, Juan Micha, ce dernier a été testé positif à la Covid19. Mahrez, Belaïli, Slimani, Bounedjah et consorts savent très bien ce qui les attend, aujourd'hui, devant cette équipe équato-guinéene, qui se présente face à eux, sans aucun complexe et surtout sans aucune pression. Espérons juste que les joueurs algériens ne feront plus les mêmes erreurs que celles commises devant la Sierra Leone pour assurer une victoire qui leur permettrait de disputer le dernier match de leur poule contre la Cote d'Ivoire sans pression...