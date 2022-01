27 places sont consacrées au profit des supporters vaccinés contre la Covid-19, âgés entre 18 et 60 ans, pour se rendre au Cameroun afin de soutenir l'équipe nationale en coupe d'Afrique des nations (CAN), a-t-on appris samedi des organisateurs. Le directeur local de la jeunesse et des sports, Lyazid Zouaoui a indiqué que le tirage au sort pour la désignation des candidats pour se déplacer au Cameroun par le biais de vols réguliers, a commencé il y a deux semaines, à la Maison de la culture Houari Boumediene. Deux tirages au sort ont été, selon Zouaoui organisés jusqu'à présent, permettant de retenir 10 personnes sur 533 citoyens remplissant les conditions requises, notamment avoir été vaccinés contre la Covid-19 à partir du 26 décembre, précisant que 5 personnes de sexe masculin sont tirées au sort chaque semaine. Le directeur local de la jeunesse et des sports a indiqué que 17 autres personnes seront prochainement tirées au sort pour se rendre à leur tour au Cameroun, et dont les frais sont pris en charge par les directions de la santé, de la jeunesse et des sports et l'opérateur de téléphonie mobile Mobilis. L'objectif de cette initiative est d'encourager les jeunes à se faire vacciner contre la Covid-19 et de permettre aux personnes tirées au sort d'encourager la sélection nationale à la coupe d'Afrique des nations qui se tient au Cameroun, a indiqué Zouaoui. Pour rappel, le taux de vaccination contre la Covid-19 de la population ciblée dans la wilaya de Sétif avoisine les 26%, soit un total de 273 481 personnes vaccinées, selon les données de la direction de la santé.