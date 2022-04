vSujet d'une salve de critiques au lendemain de son interview à FAF-TV, Djamel Belmadi peut compter sur le soutien du président démissionnaire de la Fédération algérienne de football. Présent au tournoi de la presse à la coupole, à Alger, Charaf-Eddine Amara a tenu à répondre au communiqué de l'instance fédérale camerounaise (FCAFOOT) et remettre les choses dans leur contexte tout en défendant le coach national, dont les déclarations ont, selon ses dires, «été mal interprétées». Répondant du tac au tac au communiqué de la FECAFOOT, le futur-ancien président de la FAF a tenu à calmer le jeu et réitéré le respect et le soutien de son instance à son homologue du Cameroun. «Il n'y a rien dans les déclarations du sélectionneur national qui porte atteinte à l'honneur et à l'intégrité de la Fédération camerounaise de football. Belmadi a usé de son droit de protestation contre un arbitrage scandaleux qui n'est pas à la hauteur d'une telle compétition. Il est de notre droit le plus absolu de le dénoncer», a déclaré Amara, repris par La Gazette du Fennec. Et d'ajouter: «Nous avons introduit un recours et une réclamation. Mais à aucun moment, on a accusé la Fédération camerounaise ni son président Samuel Eto'o. Eto'o est un ami que nous respectons, comme nous respectons la fédération camerounaise. La FAF et l'Algérie étaient les premiers à avoir soutenu le Cameroun pour l'organisation de la CAN-2021 et Samuel se souvient de ce que je lui avais dit. Ceci est une preuve du respect que voue l'Algérie et la FAF à toutes les associations du football africain.» Amara a assuré, par ailleurs, que «les déclarations du sélectionneur national ont été sorties de leur contexte». «Son discours a été tout simplement mal compris. Je le répète, à aucun moment nous n'avons douté de l'intégrité de la Fédération camerounaise de football», explique-t-il encore. Concernant les réactions suscitées par les déclarations de Belmadi notamment chez certains consultants français, le P'DG de Madar-Holding dira: «Je ne commente pas les commentaires. Que chacun assume la responsabilité de ses propos. Cela ne m'empêche pas de les dénoncer à chaque fois.».