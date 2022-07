L'Assemblée générale élective (AGE) se tiendra, aujourd'hui, à partir de 10h à la salle des conférences du stade du 5-Juillet 1962 au sein de l'Office du Complexe olympique Mohamed-Boudiaf, avec deux candidats en lice. Il s'agit de Abdelhakim Serrar et Djahid Zefizef.

La commission de recours réunie le 30 juin dernier sous la présidence de Djamel Kashi, a procédé à l'examen des recours soumis par les candidats à la présidence dans les délais réglementaires. Après examen et délibérations, la commission de recours a accepté les dossiers rejetés auparavant, pour complément de dossier, à l'instar de Tadj Bensaoula et Karim Chettouf, qui ont été complétés selon les règlements et statuts en cours.

La commission concernée a entériné officiellement et définitivement les deux candidatures de Serrar et Zefizef, et communiquera en temps utile le nom du successeur de l'ex-président, démissionnaire, Charaf-Eddine Amara.

Depuis dimanche dernier, les deux candidats ont débuté leur campagne électorale à l'est, à l'ouest et au centre du pays, dans la perspective d'arracher le plus de voix avant ce jeudi pour remporter la bataille. Encore faut-il préciser que l'histoire des élections de la FAF a montré que tout se jouera dans les coulisses et surtout le jour du scrutin.

À l'heure actuelle, il est vraiment très difficile d'émettre le moindre pronostic sur celui qui sera élu par les membres de l'AG, dans la mesure où les deux candidats jouissent d'une très longue expérience dans les arcanes du football national. Serrar est un ancien joueur international qui a fait les beaux jours de l'Entente de Sétif, club de la Ligue 1 professionnelle algérienne, alors que Djahid Abdelwahab Zefizef a roulé sa bosse au sein de la FAF pendant des années. La particularité des deux candidats réside dans le fait qu'aucun d'eux n'a présenté un programme de travail ne serait-ce que pour tenter de convaincre les «électeurs», en dépit du fait que ces derniers les connaissent parfaitement.

Ceci dit, il n'y a plus rien à ajouter, ni de spéculer puisque tout se jouera aujourd'hui. Rendez-vous à l'issue de cette assemblée générale élective pour connaître le prochain président de la FAF qui aura donc à gérer le reste du mandat 2021-2025.