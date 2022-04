Depuis quelques jours, une information fait le tour des fiefs des supporters de l'USM Alger. Cette information fait état de la décision qu'auraient prises les dirigeants du Groupe serport, actionnaire majoritaire de la SSPA de la capitale, de plier bagage et céder leurs parts à une autre partie. L'on a affirmé, en outre, que cette décision a été prise par le P-DG du Groupe, Achour Djelloul, après les incidents survenus la semaine dernière au cercle du club avec cet affrontement entre deux groupes de supporters, pro et antidirection. Et tout cela intervient au moment où les résultats ne suivent pas, pour une équipe qui risque, à tout moment, de perdre l'objectif de terminer la saison sur le podium et disputer la saison prochaine une compétition continentale. Mais à en croire les dernières informations, il s'avère qu'il n'y a, à l'heure actuelle, aucune démarche entamée par le groupe de services portuaires dans ce sens. Ce qui s'est passé, c'est que cette information a été balancée afin de dégager quelque peu la pression qui pèse sur les dirigeants. Ces derniers estiment que la situation actuelle dans laquelle ils travaillent ne permet pas de suivre une feuille de route adéquate pour redresser la situation. À cela, il faudra rappeler que le groupe en question est étatique, et une décision pareille ne peut être prise sur un coup de gueule de son P-DG. Pour les supporters de l'USMA, cette information leur fait rappeler ce qu'il s'était passé il y a quelques mois avec le Groupe Madar Holding au CR Belouizdad et la Sonatrach au MC Alger. Les deux géants économiques algériens avaient menacé de quitter leurs clubs respectifs, mais au finish, ils s'y maintiennent jusqu'à aujourd'hui. Après le match que l'équipe disputera ce soir face à l'ASO Chlef, Achour Djelloul devrait provoquer une réunion du conseil d'administration afin de mettre les points sur les «i» concernant plusieurs aspects et, ainsi donc, trouver la meilleure formule qui va permettre de redresser la situation. Plusieurs décisions sont déjà prêtes, et il ne reste qu'à les entériner. Les supporters croisent les doigts et attendent ce que donnera la suite pour une équipe au parcours irrégulier.