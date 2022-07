Serena Williams et Novak Djokovic sont inscrits au tournoi de Cincinnati le mois prochain, dans la perspective d'une éventuelle participation à l'US Open, ont annoncé mardi les organisateurs. L'ex-numéro un mondiale aux 23 titres en Grand Chelem, nommée la semaine dernière dans la liste des participants à l'Open du Canada le mois prochain, rejoint un groupe de vedettes pour le tournoi sur dur. Elle sera accompagnée de la numéro un mondiale Iga Swiatek et d'anciennes championnes, dont Victoria Azarenka, Madison Keys, Garbine Muguruza et Karolina Pliskova, lors du tournoi qui se déroulera du 13 au 21 août à Cincinnati. Williams, vainqueur du tournoi en 2014 et 2015, s'y est inscrite en vertu de la règle du classement protégé, qui permet à des joueuses longtemps absentes du circuit en raison d'une blessure de participer tout de même à certains tournois. L'Américaine de 40 ans, qui n'avait pas joué depuis un an, a disputé son premier match en simple au premier tour de Wimbledon le mois dernier. Elle accélère désormais son retour avant l'US Open le mois prochain. Le tableau masculin comprend le récent vainqueur de Wimbledon, Novak Djokovic, mais si la star serbe ne change pas d'avis sur son refus de se faire vacciner contre le Covid-19, il ne pourra pas participer. Les Etats-Unis interdisent l'entrée dans le pays aux visiteurs étrangers non vaccinés, et Djokovic a déjà déclaré qu'il n'avait toujours pas l'intention de se faire vacciner. Au début du mois, il a reconnu qu'il était peu probable qu'il joue aux Etats-Unis, à moins que les conditions d'entrée ne changent. «J'aimerais jouer l'US Open mais si cela ne se produit pas, ce n'est pas la fin du monde, ni le premier Grand Chelem auquel je dois renoncer», a-t-il assuré.