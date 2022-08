Sept internationaux algériens (6 messieurs et une dame) ont déclaré forfait pour les 5es Jeux de la solidarité islamique actuellement en cours à Konya (Turquie), pour cause de blessure.

Le triple-sauteur Yasser Mohamed-Tahar Triki et le demi-fondiste Ramzi Abdenouz étaient incertains pour cette 5e édition. Et malgré une bonne période de repos et de soins appropriés, leur forfait n'a pu être évité. Il s'est confirmé en milieu de semaine, à l'entame de la compétition en Turquie. Avec ce nouveau forfait, Triki rate une deuxième importante compétition, après les Mondiaux 2022 d'athlétisme, clôturés dernièrement à Eugène, aux Etats-Unis. Les autres internationaux algériens qui ont renoncé aux Jeux de Konya sont Billel Tabti et Hicham Bouchicha, qui devaient s'engager sur le 3000 m/steeple, ainsi que le jeune Mohamed-Ali Gouaned, qui à l'instar d'Abdenouz, devait concourir sur le 800 m, sans oublier Hicham Bouhanoun, qui a renoncé au concours du saut en hauteur. Chez les dames, la plupart des athlètes retenues pour les Jeux de Konya ont pu faire le déplacement, sauf Nawel Yahi, qui devait représenter les couleurs nationales sur le 5000 m.

Ainsi, le nombre initial de 147 athlètes, qui devait représenter l'Algérie aux Jeux de la solidarité islamique, se voit réduit finalement à seulement 140 athlètes.