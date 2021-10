La direction de la JS Kabylie et l’entraîneur français, Henri Stambouli, ont trouvé, ce lundi, un accord pour une séparation à l’amiable. « Nous avons trouvé un accord à l’amiable avec Stambouli, qui n’est plus entraîneur de l’équipe première », a affirmé à l’APS, le président Yazid Yarichène. Arrivé en août dernier, en remplacement de son compatriote Denis Lavagne, Stambouli (60 ans), qui s’était engagé pour un contrat de 2 saisons, n’est resté finalement que le temps de 2 matchs. En effet, la JSK a validé, dimanche dernier, son billet pour le prochain tour de la coupe de la Confédération, en battant les Marocains de l’AS des FAR (2-1), en match retour du 2e tour préliminaire, disputé au stade du 1er-Novembre de Tizi Ouzou. Lors de la 1ère manche, les coéquipiers du capitaine Réda Bensayah l’ont emporté à Rabat (1-0). « Le prochain entraîneur sera étranger, nous allons en principe dévoiler son nom mardi ou mercredi, puisqu’un accord final a déjà été trouvé avec lui », a-t-il ajouté. Stambouli avait été engagé par l’ancien président de la JSK Chérif Mellal, dont le règne a pris fin, en septembre dernier, après l’arrivée aux commandes de Yarichène. Ce dernier avait obtenu une copie du registre du commerce modifié de la SSPA/JSK le 7 septembre.