L'Équipe nationale A', composée de joueurs locaux, disputera deux matchs amicaux: le 14 décembre face à la Mauritanie et le 17 décembre contre le Sénégal, dans le cadre d'un stage préparatoire prévu du 11 au 17 décembre à Alger, en vue du championnat d'Afrique des nations CHAN-2022 (reporté à 2023, NDLR) prévu en Algérie (13 janvier-4 février), a appris l'APS jeudi auprès de la Fédération algérienne (FAF). Ces deux rencontres seront programmées dans deux des quatre stades retenus pour abriter les rencontres du CHAN: Baraki, Constantine, Oran, et Annaba, précise la même source. Ces deux rendez-vous feront office de «test event» pour les organisateurs. Les joueurs du sélectionneur national Madjid Bougherra ont effectué en novembre un stage de deux semaines aux Emirats arabes unis, avec au menu trois matchs amicaux contre la Syrie (1-0), la Sierra-Leone (3-0), et le Koweït (défaite 1-0). Lors du CHAN, l'Algérie évoluera dans le groupe A, domicilié au stade de Baraki, en compagnie de la Libye, de l'Éthiopie et du Mozambique. Les Algériens entameront le tournoi le vendredi 13 janvier face à la Libye (17h00). Pour rappel, les 18 pays participant à cette compétition ont été scindés en trois groupes de quatre et deux groupes de trois. Les deux premiers des groupes A, B, et C, ainsi que les premiers des groupes D et E se qualifieront pour les quarts de finale.