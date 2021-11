Un séminaire dédié aux chefs de délégations des 25 pays participants à la 19e édition des Jeux méditerranéens (JM) sera organisé les 11 et 12 décembre prochain à Oran, ville hôte de cette manifestation sportive l'été 2022. Ce séminaire permettra aux représentants des pays des deux rives de la Méditerranée d'observer de près l'évolution des préparatifs du rendez-vous méditerranéen, grâce aux rapports qui seront présentés par chacune des 12 commissions relevant du comité d'organisation, a précisé la même source. Au menu aussi des hôtes d'El-Bahia des sorties au niveau des différentes installations sportives et hôtelières concernées par les JM qui auront lieu du 25 juin au 5 juillet 2022, ajoute-t-on de même source. En prévision justement de ce séminaire, les autorités locales d'Oran ont, ces derniers jours, leurs visites d'inspection aux sites sportifs appelés à abriter les différentes compétitions inscrites dans le programme des JM. Ce fut le cas, mercredi dernier, à l'occasion de la nouvelle visite du wali Saïd Sayoud au complexe sportif olympique en cours de construction dans la commune de Bir El Djir (est d'Oran). Il s'est dit «satisfait» de la cadence des travaux enregistrée au cours des dernières semaines au sein des différents chantiers du complexe, en particulier la salle omnisports (6000 places) et le centre nautique, composé de trois piscines, dont deux olympiques. Deux équipements ayant accusé un sensible retard dans leur réalisation avant l'intervention des pouvoirs publics, il y a quelques mois, en levant toutes les contraintes financières et techniques, ce qui a permis de donner une nouvelle impulsion aux chantiers concernés.

A cet effet, le wali s'est dit «optimiste», quant à la réception de la totalité du complexe, composé également et entre autres, d'un stade de football de 40000 places et un stade d'athlétisme de 4200 places, dans les délais fixés, soit avant la fin de l'année en cours.