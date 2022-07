Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderezak Sebgag, a affirmé jeudi, au Palais du peuple à Alger, que les résultats obtenus par les athlètes algériens aux 19es Jeux méditerranéens (JM Oran-2022) «ont dépassé les objectifs fixés par le secteur». Dans une allocution prononcée à l'occasion de la cérémonie organisée en l'honneur des athlètes médaillés, honorés par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le ministre a salué les résultats de ces champions «qui ont fait la 19e épopée méditerranéenne à Oran 2022», où l'Algérie a remporté 53 médailles, dont 20 or, 16 argent et 17 bronze, enregistrant un nombre record dans l'histoire de sa participation à ces JM et «a pu décrocher une place honorable devant de nombreux pays participants». L'État «a rempli ses obligations envers la famille sportive en mobilisant toutes les potentialités et en créant toutes les conditions nécessaires aux sportifs d'élite pour exceller. Nos champions, à leur tour, ont rempli leurs obligations et ont hissé le drapeau de l'Algérie dans le ciel d'Oran, en contribution à la célébration du 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale», a ajouté le premier responsable du secteur. Sebgag a estimé que les résultats réalisés par les athlètes algériens «constituent un message clair à tous les détracteurs et défaitistes aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, démontrant que l'Algérie nouvelle, est en bonne voie, ses contours commencent à se dessiner et elle sera bâtie grâce à la détermination et à la volonté de ses enfants». Il a également félicité les sportifs médaillés et tous ceux qui ont contribué à leur réussite, exprimant «les remerciements de l'État algérien à ses enfants qui lui ont fait honneur». Le ministre a exprimé au président de la République, «toute la reconnaissance et la gratitude de la famille sportive» pour le soutien qui leur a été apporté. «Cette étape charnière de l'histoire du sport algérien est le prélude de l'Algérie nouvelle, en termes d'organisation, de disponibilité des infrastructures sportives, de résultats réalisés et de disposition de notre pays à organiser et à abriter de grandes manifestations internationales, l'objectif étant de mener un travail persévérant et sans relâche pour une participation exceptionnelle de l'Algérie à toutes les compétitions sportives, à commencer par les Jeux olympiques de 2024 pour hisser très haut le drapeau de l'Algérie dans le ciel de Paris.»