La réussite des Jeux méditerranéens, prévus du 25 juin au 5 juillet de l'année en cours, est tributaire des acteurs sportifs et membres de la société civile de la wilaya d'Oran. Tel a été le message laissé, jeudi dernier, par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderezak Sebgag, lors d'une rencontre à la salle des conférences de la mosquée pôle «Abdelhamid Ibn Badis» avec les présidents des Ligues sportives de la wilaya, des associations de la société civile et des anciens champions locaux. Il a appelé les acteurs de la société civile et les anciens champions sportifs à se mobiliser pour contribuer à la réussite de la 19e édition de ces Jeux.

En ce sens, il a affirmé qu'«Oran et l'Algérie en général s'apprêtent à passer une grande épreuve, à, donner la plus belle image de la ville lors des prochains JM», ajoutant qu'«après avoir presque achevé les nouvelles infrastructures sportives et la réhabilitation des anciennes, le tour est venu pour assurer une meilleure organisation possible des JM. Cela passe par une promotion à la hauteur de l'évènement, une opération à laquelle doivent être mobilisés la société civile et les anciens champions sportifs en oeuvrant dans la sensibilisation des citoyens pour contribuer à la réussite de cette importante manifestation sportive». Sur sa lancée, il a souligné la nécessité pour tout un chacun de s'impliquer dans ce processus, mettant en relief l'importance de cette édition des JM dans l'amélioration du cadre de vie des citoyens avec l'optique de faire d'Oran une ville modèle distinguée dans tous les domaines. Le ministre a fait savoir que l'objectif essentiel recherché de l'organisation de cet événement est «d'enclencher le processus du développement local, compte tenu des répercussions positives sur tous les plans qui découleront de l'événement sportif sur la population de la ville». L'autre objectif visé par l'organisation de ce rendez-vous méditerranéen dans la capitale de l'Ouest et pour lequel l'État a mobilisé tous les moyens humains et matériels, est de «prouver que l'Algérie est capable d'accueillir les plus grands événements sportifs internationaux», comme a indiqué le ministre. La rencontre a été marquée par l'intervention de certains participants. Il s'agit essentiellement d'anciens sportifs internationaux, Mustapha Dobala et Daoud Sofiane.

Ces derniers ont été unanimes à réitérer la nécessité de profiter des JM pour redonner au sport oranais son lustre d'antan, et ce, à travers une exploitation optimale des installations dont va bénéficier le mouvement sportif local, une fois le rendez-vous méditerranéen clôturé. Pour sa part, le wali d'Oran, Saïd Sayoud, a axé son intervention sur «la nécessité de préserver les acquis sportifs dont la ville a bénéficié, prévenant que les nouvelles structures sportives ou celles qui ont été restaurées ne doivent pas connaître le même sort que certains importants ouvrages sportifs qui sont dans un état lamentable dans d'autres wilayas». Cette rencontre a été sanctionnée par une visite rendue par le ministre, du président du Comité sportif olympique algérien, Abderrahmane Hammad, au Palais des sports Hamou-Boutlélis au quartier Mdina Jdida. Dans cette halte, Sebgag a présidé la cérémonie d'ouverture officielle du Championnat national de judo individuel (garçons et filles), qui se poursuivra jusqu'à samedi. Cette épreuve regroupe pas moins de 520 athlètes, dont 196 de la catégorie féminine.